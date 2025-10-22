Ce supermarché est moins cher que tous les autres : 16% de différence avec Auchan

Ce spécialiste de la consommation publie le classement des supermarchés les moins chers en 2025.

L'inflation a enfin connu un petit ralentissement au deuxième trimestre 2025, mais si le pouvoir d'achat a légèrement rebondi, la chasse aux bons plans, petits prix et promos fait toujours rage dans les rayons des supermarchés. Seules les dépenses liées au tourisme, à la culture et à la restauration devraient progresser d'1,5 % en 2025, indique les prévisions du Groupe BPCE. Les consommateurs cherchent à réduire au maximum leur budget alimentaire, pour réserver une plus grande partie de leur budget aux loisirs.

Pour les aider, le blogueur spécialisé dans la consommation intelligente, Radin Malin, a publié son classement des supermarchés les moins chers. Derrière son nom de plume, Marc Mazzière s'est appuyé sur les chiffres diffusés par l'association UFC-Que-Choisir. Il souligne tout d'abord que les magasins de proximité, tels que Monoprix, Casino shop, Vival, Coccinelle ou encore Carrefour City, ne sont pas comptés dans ce genre de classements, qui ne prennent en compte que les enseignes de supermarchés. L'expert rappelle tout de même que ces surfaces sont "en général plus chers que les supermarchés." Marc Mazzière indique également que l'enseigne Netto n'est pas présente dans le classement, "faute de données suffisantes".

Sans surprise, c'est Auchan Supermarché qui monte sur la première place des enseignes les plus chères. Elle est 15,8 % plus onéreuse que l'enseigne la moins chère. Auchan Supermarché devance par ailleurs Carrefour Market et Auchan Hyper. Super U, Intermarché Super et Carrefour Hyper se retrouvent au milieu du classement. "Ils sont à peu près équivalents et honnêtes en termes de prix. Si vous profitez des promos et cartes de fidélité, ça reste très intéressant", commente l'expert des bonnes affaires.

© Adobe Stock

Mais alors quelle enseigne est la moins chère en 2025 ? Selon les chiffres d'UFC-Que-Choisir, coupés avec ceux de Radin Malin, il s'agit des supermarchés d'origine allemande Lidl. Leclerc est 2,5 % plus chère, tandis qu'Aldi est 4,5 % plus coûteuse.

Il faut tout de même noter que les classements de ce genre sont basés sur les prix des drives. Aldi et Lidl ne proposant pas ce service, les deux enseignes ne sont pas intégrées aux études d'UFC-Que-Choisir. Pour pouvoir les placer dans son propre podium, Marc Mazzière a donc dû adapter sa méthodologie. Il a ainsi analysé les prix de " 80 articles, dont 73 % de MDD (Marques De Distributeur)", explique-t-il. "Les 27 % restants étant les quelques grandes marques disponibles partout et dans les mêmes formats (Coca-Cola, La Croix, Ushuaïa, Nutella, Knacki...)."