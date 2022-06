Sexion d'Assaut : à quand le nouvel album ?

SEXION D'ASSAUT. Le groupe Sexion d'Assaut, dont le concert au Vélodrome de Marseille est diffusé ce mercredi sur W9, n'a pas sorti d'album depuis "L'Apogée", sorti il y a dix ans.

Voilà près de dix ans que Sexion d'Assaut a disparu des bacs. Et alors que la formation de Gims ses comparses est de retour sur scène, la question de la sortie d'un nouvel album se pose. L'Apogée, dernier disque en date, est sorti en mars 2012. Un immense succès commercial couronné de deux NRJ Music Awards en 2013, pour "groupe/duo francophone de l'année" et "chanson francophone de l'année" pour le titre Avant qu'elle parte.

Mais après ce deuxième album, les membres de Sexion d'Assaut avaient décidé de se consacrer à une carrière en solo. Jusqu'à des retrouvailles en fanfare en 2020 et une nouvelle tournée. Mais rien de plus. Un troisième disque, baptisé Le Retour des Rois, devait paraître en mai 2022. Toujours rien. D'autant plus que Gims avait annoncé la sortie de cet opus dès 2013. Problème de budget, ou de label, différents pour les droits d'auteurs et même procès... De nombreuses excuses ont été mises sur la table.

Les membres de Sexion d'Assaut, qui ont tous poursuivi leur carrière en solo, ne dépendent pas du même label. Alors avec quel distributeur publier un troisième album ? Pour l'heure, après une multitude de vraies/fausses annonces, aucune information n'a été communiquée par le groupe. Les fans devront donc se contenter de concerts sans inédits.

Pour patienter avant la potentielle et énigmatique sortie de l'album Le Retour des Rois, les fans de Sexion d'Assaut pourront profiter de la diffusion, sur W9, dès 21 heures ce mercredi 15 juin, du concert de la formation au Vélodrome de Marseille. L'occasion pour les téléspectateurs de se replonger dix ans en arrière avec des tubes, sur scène, comme Désolé, Wati By Night, Ma Direction ou Wati House.

Le groupe Sexion d'Assaut est formé en 2002. D'abord un collectif, la formation compte une trentaine de membres, de jeunes rappeurs venus de région parisienne. Finalement, après différents projets, départs et arrivées, Sexion d'Assaut regroupe sept membres : Gims, Black M, Lefa, Doomams, JR O Crom, Barack Adama et Maska.

Si Sexion d'Assaut ne semble pas donner de nouvelles concernant un troisième album, la formation emmenée par Gims et Black M est repartie sur les routes de France. Une tournée baptisé Le Retour des Rois, du nom de cet opus tant attendu, qui a débuté le 23 mars 2022, passera par de nombreux festivals cet été en France et à Paris La Défense Arena les 14 et 15 mai 2022. Toutes les dates sont à retrouver sur le site de Sexion d'Assaut.