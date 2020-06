Vieilles Charrues : la billetterie pour Céline Dion en 2021 prise d'assaut

Après l'annulation de l'édition 2020 des Vieilles Charrues pour cause de Covid-19, les organisateurs du festival ont remis en vente 5 000 nouveaux billets pour le concert de Céline Dion reprogrammé en 2021.

[Mis à jour le 24 juin 2020 à 10h37] Voir Céline Dion aux Vieilles Charrues ? L'ultime chance avait lieu ce mercredi matin à 10 heures. Après avoir annoncé l'annulation du festival breton pour cause de pandémie de Covid-19, les organisateurs de l'événement ont mis en vente quelques billets pour la nouvelle date de Céline Dion, reprogrammée au 15 juillet 2021. Les billets de l'édition annulée de cette année resteront valables pour l'an prochain, ont précisé les organisateurs des Vieilles Charrues dans le communiqué de presse annonçant le report de l'événement qui devait avoir lieu du 16 au 19 juillet prochain à Carhaix.

Pour se procurer une place pour la concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues l'année prochaine, il fallait être ponctuel, rapide et se rendre sur le site du festival, par ici. Prix de vente des billets pour le jeudi : 61 euros. Et comme l'année dernière à l'ouverture de la billetterie (55 000 billets avaient été vendus en 9 minutes), les fans étaient au rendez-vous : les 5 000 nouvelles places ont été écoulées en seulement deux minutes.

Céline Dion : C'EST (ENCORE) COMPLET !

Il y avait près de 5000 billets à vendre pour la journée du jeudi 15 juillet 2021. Vous étiez très nombreux à louverture de cette billetterie de la seconde chance : tout est parti en moins de deux minutes ! pic.twitter.com/5uqgJdLwyd — Vieilles Charrues (@Charrues) June 24, 2020

Les Vieilles Charrues 2020 annulées

La 29e édition des Vieilles Charrues n'aura pas lieu. Jeudi 15 avril, les organisateurs du festival qui devait avoir lieu à Carhaix du 16 au 19 juillet 2020, ont annoncé son annulation à l'issue d'un conseil d'administration. Une décision qui fait suite aux décisions prises par Emmanuel Macron d'interdire les festivals jusqu'à la mi-juillet... Les Vieilles Charrues, qui ont accueilli l'année dernière près de 300 000 festivaliers, devaient donc commencer le 16. "Il serait irresponsable de maintenir le festival en 2020 car les risques sanitaires sont encore bien trop importants, d'autant plus que l'application des gestes barrières est impossible", peut-on lire dans un communiqué des organisateurs de l’événement.

"Cette décision, la plus difficile à prendre de toute notre histoire, est aussi la plus sage et la plus responsable. Sans arrêté d'interdiction, la pérennité de notre festival 100% associatif et non-​subventionné est fragilisée. Contraints mais combatifs, nous devrons trouver, avec tous ceux qui œuvrent pour le festival, les solutions pour revenir plus forts l'année prochaine", est-il expliqué dans le même document. Les Vieilles Charrues 2020 n'auront donc pas lieu cet été, mais l'année prochaine : "Le conseil d'administration de l'association Les Vieilles Charrues, réuni en assemblée extraordinaire ce mercredi 15 avril, a donc validé à l'unanimité la proposition de reporter la 29e édition du festival du 15 au 18 juillet 2021."

Pour ce qui est des artistes de la programmation 2020, les organisateurs des Vieilles Charrues avaient expliqué qu'ils travaillaient "sur la programmation afin de pouvoir accueillir en 2021 le maximum d'artistes initialement programmés cette année", comme Céline Dion donc.

ENFIN UNE BONNE NOUVELLE !

CÉLINE DION CONFIRMÉE JEUDI 15 JUILLET 2021



Infos billetterie et remboursement : https://t.co/zEBGMmyALR pic.twitter.com/cvZpOKMmuW — Vieilles Charrues (@Charrues) June 10, 2020

L'engouement autour de l'édition 2020 des Vieilles Charrues s'était mesuré à la vitesse à laquelle s'étaient vendues les places. Notamment pour le jeudi soir, date à laquelle Céline Dion avait été programmée. Pour les personnes ayant acheté leurs billets pour juillet, deux choix s'offrent à vous : les garder pour l'année prochaine ou demander un remboursement. "Tous les billets achetés pour la 29e édition seront valables en 2021. Les festivaliers qui le souhaitent pourront également se faire rembourser. Nous vous communiquerons prochainement les modalités par email, sur nos réseaux sociaux et notre site Internet", est-il expliqué dans le communiqué du festival. Pour se faire rembourser, il faut remplir un formulaire, disponible par ici.

Avant l'annulation du festival, la programmation des Vieilles Charrues avait été complétée par une ultime salve de noms d'artistes qui devaient se produire à Carhaix en juillet prochain pour cette édition qui devait avoir pour thème "20 000 lieues sous les mers".

© Vieilles Charrues

Chaque année, les Vieilles Charrues sont l'un des événements majeurs de l'été : devenu un événement incontournable, il est même désormais le plus grand des festivals de l'été en France. Pour son édition 2020, le festival des Veilles Charrues devait avoir lieu à Carhaix, en Bretagne, les jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juillet. Quatre jours de fête et de musique qui ont été reportés, en raison du coronavirus, du 15 au 18 juillet 2021.