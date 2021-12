Rock en Seine 2022 : Rage Against The Machine de retour à la programmation

ROCK EN SEINE. Le festival Rock en Seine, après deux années blanches, confirme son retour avec les premiers noms de sa programmation, dont Rage Against The Machine !

Un cinquième jour de fête et un invité de taille : Rage Against The Machine se produira à Rock en Seine le mardi 30 août 2022 ! Une excellente nouvelle pour les fans du groupe, qui avaient du composer avec l'annulation de leur venue au festival en 2020. D'autant qu'il s'agira là de leur seule concert en France. Aussi, le festival Rock en Seine se tiendra sur cinq jours, les 25, 26, 27, 28 et 30 août !

Il y a quelques jours, les organisateurs de l'événement, qui aura lieu au domaine de Saint-Cloud aux portes de Paris, avaient levé le voile sur la programmation explosive de cette édition 2022, avec onze nouveaux noms de la programmation 2022 : Arctic Monkeys, Idles, James Blake, Parcels, Youngblud, Beabadoobee, Channel Tres, Fontaines D.C., Fred Again et Inhaler.

Autant d'artistes qui rejoignaient la programmation déjà très alléchante de ce Rock en Seine 2022 qui comptait déjà Kraftwerk, Nick Cave & The Bad Seeds, mais aussi Tame Impala, Jamie XX, La Femme, Aurora, Malik Djoudi ou encore The Blaze. La billetterie pour l'évènement est ouverte depuis lundi 11 octobre sur le site du festival, mais également sur le site de La Fnac.

Vendredi 8 octobre 2022, les organisateurs de Rock en Seine ont donc levé le voile sur les noms des premiers artistes qui se produiront Domaine national de Saint-Cloud pour cette 18ème édition tant attendue. Découvrez la programmation (incomplète) de Rock en Seine 2022 jour par jour :

Jeudi 25 août : Arctic Monkeys, Inhaler, Youngblud, Beabadoobee, Fontaines D.C., Idles...

: Arctic Monkeys, Inhaler, Youngblud, Beabadoobee, Fontaines D.C., Idles... Vendredi 26 août : Nick Cave and The Bad Seeds, Kraftwerk, Diiv, Jehnny Beth, Los Bitchos, The Liminanas, James Blake, Squid...

: Nick Cave and The Bad Seeds, Kraftwerk, Diiv, Jehnny Beth, Los Bitchos, The Liminanas, James Blake, Squid... Samedi 27 août : Tame Impala, Jamie XX, La Femme, The Blaze, Malik Djoudi...

: Tame Impala, Jamie XX, La Femme, The Blaze, Malik Djoudi... Dimanche 28 août : Stromae, FKJ, Aurora, Channel Tres, Parcels, Fred Again...

Pour les amateurs de festivals estivaux, Rock en Seine est et reste, chaque année, un événement incontournable pour clôturer la saison en beauté. Après deux années blanches pour des raisons sanitaires évidentes liées à la pandémie de Covid-19 et aux restrictions, le Domaine national de Saint-Cloud vibrera de nouveau durant quatre jours de festivités : du jeudi 25 août au dimanche 28 août 2022.

Après l'annonce d'une partie de la programmation de Rock en Seine 2022, les organisateurs de l'événement ont programmé l'ouverture de la billetterie officielle à ce lundi 11 octobre, à midi. Les billets seront mis en vente sur le site de Rock en Seine, accessible par ici. A quels prix sont vendues les places ?

Pass 1 jour (jeudi, vendredi, samedi ou dimanche) : à partir de 59 euros

(jeudi, vendredi, samedi ou dimanche) : à partir de 59 euros Pass 2 jours : 119 euros

: 119 euros Pass 3 jours : 159 euros

: 159 euros Pass 4 jours : 199 euros

Il est également possible d'acheter un billet pour Rock en Seine sur le site de La Fnac.