Garorock 2022 : programmation, horaires, accès... Les infos

GAROROCK. Ce jeudi 30 juin, le festival Garorock fait son retour à Marmande, pour trois jours de fête et de musique. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'événement.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 13h59] C'est le grand retour de Garorock ! Ce jeudi 30 juin 2022, le festival reprend ses quartiers à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Une édition à la programmation "éclectique" et "audacieuse" : c'est la promesse des organisateurs du festival Garorock, qui fait son grand retour à Marmande ! L'événement se tient sur quatre jours, jusqu'au dimanche 3 juillet 2022. Et pour cette première édition après deux années blanches, en plus des 25 ans du festival, les organisateurs comptent sur une programmation explosive.

Sont programmés au Garorock : Ninho, Orelsan, Blaiz Fayah, Caballero & JeanJass, Deluxe, Ibeyi, L'impératrice, Izïa, Josman, Kampire, Marc Rebillet, Mezerg, Oboy ou Parcels, mais aussi PNL, Green Day, Sean Paul, Rilès, Martin Garrix, DJ Snake ou Stromae, mais aussi Vladimir Cauchemar, Odezenne, Mr Oizo, Laylow, Georgio, Dity Fonzy, the AA, Nicki Nicole ou encore Sampa the Great (toute la programmation, jour par jour, est à découvrir plus bas).

Pour l'heure, seule une partie de la programmation de Garorock 2022 a été dévoilée par les organisateurs du festival, qui ont ajouté 14 noms à un line-up déjà prometteur le 8 décembre. Voici les artistes qui se produiront à Marmande, jour par jour :

Jeudi 30 juin : -M-, PNL, Blackout Sound System, Blaiz Fayah, Deluxe, DJ Neis, Georgio, Jamie XX, Lala &ce, Mix Killaz, Naâman, Oboy, Poupie, Rilès, Sean Paul, Synapson et VJ Did.

: -M-, PNL, Blackout Sound System, Blaiz Fayah, Deluxe, DJ Neis, Georgio, Jamie XX, Lala &ce, Mix Killaz, Naâman, Oboy, Poupie, Rilès, Sean Paul, Synapson et VJ Did. Vendredi 01 juillet : Green Day, Ninho, Vitalic, Angela, Betty, Charly&Scotch, Dirty Fonzy, Dropkick Murphys, Folamour, Izïa, Josman, Joysad, Kris Munegu, Larry Houl, Laylow, Marina Trench, Mezerg, Odezenne, Panda Dub, Roméo Elvis, Scotch-Man, S.O. Unity, VJ Did et William NC.

: Green Day, Ninho, Vitalic, Angela, Betty, Charly&Scotch, Dirty Fonzy, Dropkick Murphys, Folamour, Izïa, Josman, Joysad, Kris Munegu, Larry Houl, Laylow, Marina Trench, Mezerg, Odezenne, Panda Dub, Roméo Elvis, Scotch-Man, S.O. Unity, VJ Did et William NC. Samedi 2 juillet : DJ Snake, Orelsan, Almä Mango, Anetha, Angela, Billx, Caballero & Jeanjass, Cut Killer, Girl in Red, Ibeyi, Joris Delacroix, Kris Munegu, L'impératrice, Mimaa, Mix Killaz, Mr Oizo, Nicki Nicole, NTO, Parcels, Sampa the Great, The AA, Thylacine, Vakband, Vianney, Voilaaa Sound System, William NC.

: DJ Snake, Orelsan, Almä Mango, Anetha, Angela, Billx, Caballero & Jeanjass, Cut Killer, Girl in Red, Ibeyi, Joris Delacroix, Kris Munegu, L'impératrice, Mimaa, Mix Killaz, Mr Oizo, Nicki Nicole, NTO, Parcels, Sampa the Great, The AA, Thylacine, Vakband, Vianney, Voilaaa Sound System, William NC. Dimanche 3 juillet : Martin Garrix, Stromae, ascendant vierge, Biga*Ranx, Blackout Sound System, DJ Neis, IamDDB, Kampire, L-Teez, Lilly Wood and the Prick, Maza, Marc Rebillet, Mix Killaz, SCH, Smokey Joe & The Kid, Specy Men, The Hives, u.r.trax, Vanupié, Vladimir Cauchemar.

LES HORAIRES DE PASSAGE SONT DISPOS !!!

Check les horaires de tes artistes favoris et commence à concocter ton programme

Dispo également sur https://t.co/0lbOhPmNgP et via notre appli.

#garorock2022 #garorockexperience #festival #concert #nouvelleaquitaine pic.twitter.com/OWZeYcp91N — GAROROCK (@garorock) April 29, 2022

Pour préparer sa venue au festival Garorock, il est nécessaire de connaître les horaires d'ouverture de celui-ci, ainsi que ceux du camping :

Jeudi 30 juin

Camping : 9 heures - 1 heure

Espace concerts : 17 heures - 3 heures

Vendredi 1er juillet

Camping : 10 heures - 3 heures

Espace concerts : 17h30 - 4 heures

Samedi 02 juillet

Camping : 11 heures - 3 heures

Espace concerts : 17 heures - 04h15

Dimanche 03 juillet

Camping : 13 heures - 2 heures

Espace concerts : 16h30 - 02 heures

Pour cette nouvelle édition et après deux annulations pour raisons sanitaires, les organisateurs du festival Garorock ont annoncé le retour de l'événement de Marmande les jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022.

La billetterie du festival Garorock est accessible sur le site de l'événement. Il reste des places ! Côté prix, comptez de 220 euros pour le Pass 4 jours à 70 euros pour le Pass 1 jour.

Les organisateurs du festival ont mis en place un paiement en cashless : le principe est simple, c'est un bracelet, à recharger, qui vous sert de porte-monnaie. Aucun autre moyen de paiement n'est accepté sur le site. Il est possible de recharger son bracelet connecté par ici, en créant un compte et en le créditant.

Né en 1997, Garorock, jeu de mot entre Garonne et Rock, a pris place tout d'abord dans d'anciens abattoirs marmandais et sa programmation était très axée sur le punk. Depuis 2012, le festival s'est déplacé dans la Plaine de la Filhole, un espace beaucoup moins industriel de 40 hectares faits de terre et de gazon. Sa programmation s'est désormais élargie du rock à l'electro, en passant par la pop et le rap. Parmi les artistes de renom qui ont foulé la scène du Garorock, citons Shaka Ponk, Bloc Party, The Offspring, Public Enemy, Babyshambles, Birdy Nam Nam, Iggy Pop, Cypress Hill ou Die Antwoord.

Le festival Garorock a lieu dans la Plaine de la Filhole, havre vert à cinq minutes du centre-ville de Marmande, une commune du Lot-et-Garonne dans le sud-ouest de la France.