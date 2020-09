Printemps de Bourges 2020 : la programmation des iNOUÏS, les artistes à ne pas manquer

Les iNOUÏS du Printemps de Bourges sont de retour les 16, 18 et 18 septembre avec une programmation riche en jeunes talents.

Place aux jeunes talents ! Les iNOUÏS du Printemps de Bourges reviennent les 16, 17 et 18 septembre, pour une nouvelle édition prometteuse. Au menu du festival, qui regroupe toujours concerts et rencontres professionnelles, 34 artistes programmés sur trois jours, et autant de découvertes pour les passionnés de musiques actuelles et les professionnels du milieu. Trois jours autour d'une mission : "célébrer l'émergence artistique". Deux artistes à l'honneur cette année : Pomme et Aloïse Sauvage. Les deux jeunes femmes se produiront en clôture de ces trois jours des iNOUïS, vendredi 18 septembre.

Parmi les 34 artistes qui se produiront durant trois jours sur la scène du Palais d'Auron, découvrez notre sélection des pépites à ne pas manquer, jour par jour :

P.R2B : Derrière son nom de scène, P.R2B, se cache Pauline Rambeau de Baralon, qui vient de dévoiler son premier EP, baptisé Des rêves et sorti vendredi dernier. La jeune artiste, qui jouera à domicile puisqu'elle est originaire de Bourges, s'est faite connaître avec les titres La Chanson du Bal, ou Dolce Vita. A découvrir mercredi 16 septembre.

Bandit Bandit : Ils sont deux et promettent de secouer cette édition des iNOUÏS du Printemps de Bourges et le rock français. Maëva Nicolas et Hugo Herleman se sont rencontrés sur Tinder avant de former le duo montpellérien Bandit Bandit. Leur premier EP, Nyctalope, est sorti l'an passé. A découvrir jeudi 17 septembre.

Sally : À tout juste 20 ans, elle a déjà tout d'une grande. Sally, nouveau visage du R'n'B français, a sorti son premier EP, Pyaar, en novembre 2019 et enchaîne les centaines de milliers de vues sur chacun de ses clips sur YouTube. A découvrir vendredi 18 septembre.

La programmation complète © Les iNOUÏS du Printemps de Bourges

La nouvelle est tombée vendredi 13 dans la soirée : la 44e édition du Printemps de Bourges, qui devait se tenir du 21 au 26 avril 2020, est annulée. "En application des décisions gouvernementales du 13 mars 2020, la 44ème édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel prévue du 21 au 26 avril 2020 est annulée. Le festival tient à remercier son public pour son soutien ainsi que les artistes, partenaires, intervenants et techniciens qui ont participé à l'élaboration de cette édition", peut-on lire dans le communiqué de l'équipe du Printemps de Bourges.

Avec l'interdiction des rassemblements de 5 000, puis de 100 personnes pour lutter contre la propagation du coronavirus, la tenue du festival était menacée depuis plusieurs jours. Désormais, les festivaliers à avoir acheter un billet pour le Printemps de Bourges sont invités à se faire rembourser. "Nous communiquerons les démarches à suivre pour le remboursement des billets dans les prochains jours sur nos réseaux sociaux et notre site Internet", est-il ajouté dans le communiqué des organisateurs.