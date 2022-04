Coachella 2022 : retour sur le festival en photos

COACHELLA. Le festival américain de Coachella faisait son grand retour après deux années blanches, avec une programmation explosive et des festivaliers par centaines de milliers.

[Mis à jour le 25 avril 2022 à 11h56] C'est le festival où il fallait être ces deux derniers week-ends : Coachella. La programmation de ces deux week-ends de festivité avait de quoi attirer les festivaliers du monde entier. A noter, les performances de Harry Styles, Billie Eilish ou Megan Thee Stallion, mais aussi Doja Cat, Karol G ou encore The Weeknd, qui remplace Kanye West, alias Ye, déprogrammé.

Les artistes français n'étaient sont pas en reste pour ce Coachella 2022, puisque, pour deux week-ends consécutifs, Stromae, Madeon ou L'Impératrice ont faire danser le public du Coachella festival, au milieu du désert. Grâce à cette programmation trois étoiles, le festival de Coachella, qui avait lieu, du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril, attendait sur place 125 000 festivaliers chaque jour. Voici les meilleures photos du festival.

Si le Coachella Festival se déroulait auparavant sur quatre jours, il aura lieu pour cette édition 2022, comme les années précédentes (annulées), sur deux week-ends du mois d'avril. Cette année, l'événement californien doit avoir lieu les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17, puis les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 dans le désert californien. Les artistes se produiront deux fois durant le festival, une fois chaque week-end.

Il existe 3 sortes de Pass pour le festival Coachella : General Admission, General Admission + Shuttle (Camping) et VIP. Les billets de l'édition 2020 sont en vente sur le site de l'événement. A noter que les places pour le premier week-end de festivités ont déjà été écoulées. Pour obtenir votre pass pour le festival Coachella, il faudra vous rendre ICI. Pour ne pas passer à côté de l’événement, sachez que vous ne pourrez acheter que 4 pass par commande et par week-end. Les billets pour Coachella peuvent être payés par carte American Express, Mastercard ou Visa. Vous pourrez vous faire envoyer vos billets chez vous ou les récupérer à la billetterie juste avant l’événement en sélectionnant le service "Will Call" au moment du paiement.

Si la réputation du Coachella Festival n'est plus à faire et que les billets d'entrée se vendent chaque année en seulement quelques minutes, leurs prix restent assez élevés... Pour assister au festival californien, le prix d'un pass s'élève à 429 dollars (environ 385 euros) et à 999 dollars (environ 897 euros) pour un pass VIP. Le ticket classique comprend l'accès au festival et au parking mais pas le camping, et encore moins le billet d'avion.

Le festival se déroule chaque année dans la vallée de Coachella, à proximité de Palm Springs. Pour prendre part aux festivités, plusieurs possibilités s'offrent à vous : vous pouvez opter pour un vol Paris - Los Angeles puis louer une voiture jusque Palm Springs (comptez entre 250 et 400 euros pour une semaine de location) ou atterrir directement à l'aéroport de Palm Springs, qui se situe à moins de 35 kilomètres de l'endroit du festival. Dans tous les cas, comptez entre 330 euros en tarif basique avec WOW Air et plus de 600 euros pour vos billets d'avion.