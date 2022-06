We Love Green 2022 : programmation, horaires... Tout sur le festival

WE LOVE GREEN. Après deux années blanches, le festival We Love Green est de retour au Bois de Vincennes de jeudi à dimanche 5 juin 2022.

[Mis à jour le 3 juin 2022 à 11h19] Le retour de We Love Green. Après deux années blanches en raison de la crise sanitaire, le festival écolo a de nouveau investi le Parc Floral de Paris, à Vincennes, le temps d'un week-end : jeudi 2 juin, puis samedi et dimanche 4 et 5 juin. Une édition très attendue par les amateurs de festivals, qui se sont bousculés devant Gorillaz ou Jorja Smith pour ce premier jour de festivités.

Il faut dire que la programmation de ce We Love Green 2022 avait de quoi attirer les foules : Phoenix, Laylow, SCH, Mac Demarco, Charlotte de Witte, Chet Faker, Koffee, Myd, Rema, Lous and the Yakuza, Amaarae, PNL, Angèle, Disclosure, Juliette Armanet, Bicep, Tale of Us, Grimes ou Central Cee...

Le jeudi n'affichait pas complet, tout comme le samedi. En revanche, les pass 1 jour pour le dimanche sont épuisés, tout comme les pass 2 et 3 jours. La billetterie du festival est accessible sur le site de l'événement, par ici.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, tous les artistes à se produire au festival We Love Green 2022 n'ont pas été annoncés par les organisateurs. Voici pour l'heure la programmation connue, jour par jour :

Jeudi 2 juin : Gorillaz, Jorja Smith, Moderat, Nathy Peluso, Ziak, La Fève, 1Pliké140, Chanceko.

Après deux éditions annulées pour des raisons évidentes de pandémie de Covid-19, les organisateurs du festival We Love Green ont annoncé le retour de l'événement parisien l'été prochain, sur trois jours, les jeudi 2, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022.

La billetterie du festival We Love Green a ouvert pour l'édition 2022 sur le site de l'événement et sur le distributeur Seetickets. Pour les prix, comptez 55 euros pour un pass 1 jour, 99 euros pour le pass samedi/dimanche ou 139 euros pour le pass 3 jours.

Les personnes possédant déjà des billets pour 2021, édition annulée en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, pourront garder leurs places pour ces nouvelles dates.

Comme chaque année, le festival We Love Green investit le Bois de Vincennes, aux portes de Paris. L'adresse du festival est la suivante : Plaine de la Belle étoile, Accès par la Route Dauphiné via L'Esplanade Saint Louis

Bois de Vincennes, 75012 Paris.

Il existe différents moyens de se rendre sur le site :

Metro : Ligne 1 - Château de Vincennes (derniers métros : 1h39 le samedi et 0h39 le dimanche)

Festival écolo oblige, aucun parking voiture n'est mis en place à proximité du site du festival.

Jeudi 2 juin : 17h30 – 00h30

Samedi 4 juin : 13h – 01h00

Dimanche 5 juin : 13h – 00h30

Les derniers métros :

Jeudi 2 juin : 00h39

Samedi 4 juin : 01h39

Dimanche 5 juin : 01h39

Pour payer sur le site du festival We Love Green, il faudra utiliser son bracelet ! Tous les vendeurs sur les stands de l'événement scanneront ainsi la puce de ce bracelet, obtenu à l'entrée, avec un terminal de paiement pour chacune des transactions (restauration, bar...).

Pour utiliser ce bracelet cashless, il suffit de créer un compte sur le site de We Love Green. En enregistrant votre carte bancaire, il sera possible de recharger son bracelet et donc, d'éviter les queues dans les bornes de rechargement. A la fin du festival, l'argent restant sur le bracelet sera remboursé. Plus d'informations par ici.

We Love Green est devenu l'un des festivals les plus en vogue de l'Hexagone. Depuis sa première édition en 2011, il propose une programmation de qualité dans un respect total pour l'environnement. 100% d'énergies de sources renouvelables, une scène alimentée en panneaux solaires, des rencontres et débats autour des enjeux écologiques, bref, un festival éco-responsable à ne pas manquer.

Niché en plein cœur d'un sous bois verdoyant dans le bois de Vincennes à proximité de Paris, le festival We Love Green dispose de 4 scènes magistrales : la Prairie Scène Open Air les pieds dans l'herbe sous le soleil, la Clairière live-shows immersifs sous Chapiteau à la tombée de la nuit, la Canopée & le Club Lalaland Grand Club... Il est également doté d'un Espace Kids, un mini village de 1 000 m² sécurisé. Les enfants sont encadrés par une équipe de professionnels de la petite enfance qui leur proposent des animations autour de l'alimentation responsable, l'écologie, la musique, le recyclage...