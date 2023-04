Printemps de Bourges 2023 : programmation, dates, billetterie... Les infos

PRINTEMPS DE BOURGES. La 47ème édition du Printemps de Bourges ouvre, comme chaque année, la saison des festivals, du 18 au 22 avril 2023.

Sommaire Programmation

Billetterie

Dates

Top départ pour le Printemps de Bourges 2023 ! Le festival débute ce mardi 18 avril et durera jusqu'à dimanche 23 avril. Comme chaque année, l'événement ouvre la saison des festivals. Et compte sur une programmation alléchante et éclectique. Parmi les artistes annoncés : Jeanne Added, Aloïse Sauvage, Flavien Berger, Pierre de Maere ou encore Acid Arab, mais aussi Léonie Pernet, Silly Boy Blue et La Maison Tellier ou Oxmo Puccino, Voyou et Coline Rio.

Autant d'artistes qui ont rejoint la liste des noms annoncés quelques semaines plus tôt, avec notamment -M-, Julien Granel, Lomepal, Hervé, Izïa, Benjamin Biolay ou Juliette Armanet, mais aussi Adé, Biga*Ranx, La Femme, Meute et Bob Sinclar. On notera également la venue de Gazo, Lorenzo, Harma, Vladimir Cauchemar ou Doria, Tiakola et B.B. Jacques. 200 000 festivaliers sont attendus sur les cinq jours du Printemps de Bourges.

La programmation du Printemps de Bourges 2023

© Printemps de Bourges

La billetterie du Printemps de Bourges

La billetterie du Printemps de Bourges est ouverte depuis le 1er décembre et est accessible sur le site du festival, par ici. A noter que le prix des billets varie en fonction de la soirée, des artistes et du lieu. Le prix des places oscille entre 15 et 44 euros.

Après avoir fait son retour en 2022, l'édition 2023 du Printemps de Bourges ouvrira, comme chaque année, le bal des festivals estival et aura lieu du 18 au 23 avril.