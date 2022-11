Billet SNCF : le prix des réservations va augmenter de 5% en 2023, mais pas pour tous

BILLET SNCF. A partir du 10 janvier 2023, la SNCF va augmenter les prix de ses billets de train de 5% en moyenne. Les TGV et Intercités sont concernés mais pas les Ouigo, ni les bénéficiaires des cartes Avantage, TGV Max Jeune et Senior.

[Mis à jour le 18 novembre 2022 à 17h04] Face à l'envolée du coût de l'énergie, la SNCF, premier consommateur industriel d'électricité en France, va augmenter de manière différenciée le coût du billet de train en 2023. Si une hausse de 5% des prix des billets Intercités et TGV est annoncée à compter du mardi 10 janvier 2023, elle ne sera pas répartie de manière uniforme mais en fonction des profils des usagers et de la ligne concernée. Les tarifs des Ouigo sont écartés, tout comme les tarifs des cartes Avantage, TGV Max Jeune et Senior et leurs bénéfices, pour la "protection des populations sensibles", a annoncé le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet. "Nous garantissons que les plafonds n'évolueront pas d'ici septembre 2023", a-t-il rassuré.

Quelles lignes sont concernées par la hausse du prix du billet SNCF en 2023 ?

Le prix du billet de train de la SNCF va augmenter de 5% en moyenne sur les lignes TGV et Intercités à partir du mardi 10 janvier 2023.

Quels publics sont concernés par la hausse du prix du billet SNCF en 2023 ?

A compter du 10 janvier 2023, la hausse du prix des billets de 5% en moyenne concernera les "tarifs maximum" qui sont proposés à tous les voyageurs qui réservent un billet au dernier moment. "Nous rappelons bien que l'augmentation est de 5 % en moyenne. Parfois, elle sera en deçà, parfois au-delà de ce pourcentage" a précisé Christophe Fanichet au Parisien. Enfin, la clientèle professionnelle verra ses billets "Business Premiere", ses abonnements "Liberté", "Max Actif" et "Max Actif +" augmenter de 5 %. Les conditions tarifaires d'échange ou de remboursement seront-elles augmentées en 2023 ? A partir du mois de février 2023, les frais d'annulation ou de remboursement passeront de 15 à 19 euros. De plus, SNCF Voyageurs ne permettra plus d'échanger ou de se faire rembourser gratuitement son billet de train jusqu'à trois jours avant le départ. A compter du mois de février, cette condition ne sera possible qu'à 7 jours maximum avant le départ.

Quels sont les tarifs de billet SNCF qui ne changent pas en 2023 ?

Les Ouigo, TGV low cost de la SNCF, ne sont pas concernés par cette augmentation des tarifs, ni les TER qui sont exploités par les régions. Les abonnements et tarifs préférentiels des cartes Avantage, TGV Max Jeune et Senior seront inchangés également.