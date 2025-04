Cette technique permet de faire des économies sur son billet de train, peu de Français y pensent

C'est l'astuce imparable pour économiser sur vos voyages en train, sans effort.

Lorsque l'on pense à faire des économies sur ses billets de train au moment de partir en voyage comme c'est le cas pour les vacances de printemps qui arrivent, on pense tout de suite à réserver un Ouigo, le train low-cost de la SNCF, ou à s'acheter une Carte Avantage SNCF, à 49 euros par an, qui permet d'amortir rapidement le coût de ses voyages en train avec des réductions de 30% sur les trajets adulte et de 60% sur les trajets enfants. Mais la SNCF souligne qu'il existe une astuce que bon nombre de Français oublient, et elle est pourtant simple.

Saviez-vous que le site de l'entreprise ferroviaire propose un système d'alertes personnalisées pour vous informer en priorité de la mise en vente de billets aux meilleurs tarifs selon la destination et la date choisies ? Un bon plan de la SNCF qui vous permettra de ne plus jamais rater une bonne affaire !

L'activation de l'"alerte petits prix" est accessible directement sur l'application SNCF Connect de votre smartphone ou sur le site internet du même nom. © Linternaute.com

Pour activer ces alertes petits prix, vous devez vous créer un compte client (gratuit) ou vous connecter à votre compte client déjà créé sur le site ou l'application SNCF Connect. Rendez-vous ensuite à la rubrique "Compte" puis cliquez ensuite sur l'onglet "Alertes Billets disponibles". Dans cette section, vous cliquerez sur "Alerte petits prix" puis "Créer une alerte". Vous devrez préciser vos destinations de départ pour un aller simple ou de départ et d'arrivée pour un aller-retour, votre jour favori dans la semaine (facultatif) et le créneau horaire où vous voulez partir.

Vous ajouterez ensuite les dates de début et de fin (dans le cas d'un aller-retour) souhaitées, ainsi que votre budget maximum puis vous validerez l'alerte. Ainsi, si vous cherchez un billet Paris-Rennes à moins de 40 euros entre le 15 avril et le 15 juin, vous recevrez un e-mail ou une notification (à condition d'avoir activé cette option) dès qu'un billet correspondant à ces critères sera mis en vente.