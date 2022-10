Billet SNCF : les ventes pour Noël ouvrent ce mercredi 5 octobre

BILLET SNCF. A vos marques, prêts, partez ! Ce mercredi 5 octobre 2022, la SNCF ouvre à la réservation ses billets TGV Inoui et Intercités pour la période de Noël et du Nouvel an, ainsi que des billets Ouigo à petit prix jusqu'à l'été.

[Mis à jour le 4 octobre 2022 à 18h34] La SNCF prépare déjà Noël ! Ce mercredi 5 octobre 2022 dès 6 heures du matin, des billets TVG Inoui et Intercités sont mis en vente pour réserver votre voyage sur la période située entre le 11 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. De plus, des billets Ouigo pour voyager à petits prix jusqu'au 3 juillet 2023 inclus sont ouverts à la vente ce même jour. Enfin, ceux qui voyagent à l'étranger pendant les vacances de Noël peuvent réserver leurs billets vers l'Europe pour des voyages prévus entre le 11 décembre 2022 et le 5 avril 2023 hors Espagne, cette dernière destination étant ouverte à la vente à compter du 18 octobre 2022.

Autrement-dit, pour voyager à petits prix lors de la grande transhumance de Noël et du jour de l'an, mais aussi pour les vacances au ski ou de Pâques, c'est maintenant qu'il faut réserver sa place dans le train. Attention, s'ils sont (beaucoup) moins chers, les billets TGV inOui et Intercités confondus ne sont en revanche que remboursables et échangeables sans frais jusqu'à J-3 avant le départ. Pour les billets Ouigo, les billets sont modifiables jusqu'à 1h30 avant départ pour un montant de 10 euros. Rendez-vous sur SNCF Connect pour la réservation.

Pour prendre le train au meilleur prix, mieux vaut être averti : premier arrivé, premier servi... Rendez-vous donc sur les sites et applications SNCF Connect, en gares, boutiques et dans les agences agréées SNCF. Pour rappel, chaque seconde, 40 billets sont vendus le premier jour d'ouverture des réservations à Noël... Pour être informé à la seconde près des offres de la SNCF, il vaut mieux vous abonner au système d'alerte que la compagnie propose sur son site : vous pouvez paramétrer l'alerte résa, en renseignant le trajet précis qui vous intéresse. Enfin, nous vous conseillons de personnaliser la page d'accueil du site de SNCF Connect avec vos trajets et gares favoris.

Enfin, avec les nouvelles fonctionnalités de SNCF Connect, les voyageurs ont désormais la possibilité de payer leur billet de train en utilisant des chèques-vacances dématérialisés ou via l'application Apple Pay.

Les billets pas chers Ouigo mis en vente ce mercredi 5 octobre proposent, parmi la quarantaine de destinations disponibles habituelle, 7 nouvelles destinations OUIGO Grande Vitesse : St-Brieuc, Guingamp, Morlaix, Brest, Niort, Surgères et La Rochelle. Pour les amateurs de ski, il est possible de partir à la neige dès 10 euros à destination d'Albertville, Moutiers-Salins, Aime-La-Plagne et Bourg Saint-Maurice, pour vos voyages jusqu'au 28 mars 2022. A l'étranger, les destinations comme l'Allemagne, l'Italie ou la Suisse sont concernées.

Les billets de train Ouigo Grande Vitesse sont proposés à la vente à 10 euros minimum par personne adulte, mais toujours accessibles dans la limite des places disponibles à ce tarif sur les trains éligibles. Pour les trajets au départ ou à destination de Paris intra-muros, il faut compter 16 euros minimum. Voir les dernières ventes proposées par Ouigo.