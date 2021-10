Grève SNCF : quel train circule ? Les perturbations de trafic

GREVE SNCF. Ce mardi 5 octobre, les transports connaissent des perturbations sur les lignes des TER et Intercités, sur les Transiliens à Paris et les bus des grandes villes de France. Suivez l'état du trafic et les dernières prévisions de la grève nationale du 5 octobre.

[Mis à jour le 5 octobre 2021 à 08h00] Ce mardi 5 octobre 2021, une grève générale et nationale initiée par l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires pour manifester contre la réforme des retraites et l'assurance chômage affecte une partie des transports de France. En Île-de-France, le réseau des Transilien est partiellement perturbé. A Nice, Rouen ou encore Tours, les bus et tramways sont en revanche largement impactés, tout comme la ligne T3 du tramway parisien. Le trafic des bus parisiens est quant à lui légèrement perturbé.

La SNCF annonce en revanche une circulation des TGV, Thalys, Eurostar et Lyria "normale" tandis que le trafic des Intercités et TER est "quasi normal" avec "des adaptations locales éventuelles", à l'exception de la région Normandie qui affiche un trafic des TER très perturbé. Partout en France, près de 160 rassemblements sont prévus en cette journée du mardi 5 octobre 2021.

La Fédération CGT des Cheminots appelle les cheminotes et cheminots de tous services et tous collèges à agir par la grève le 05 octobre 2021 ! pic.twitter.com/yocJxmsa2O — Cgt cheminots P.E (@Cgt_pe) September 29, 2021

Un appel commun a été lancé entre les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations étudiantes Fidl, Unef, MNL et UNL : "Elles s'opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salarié-es et des jeunes". De nombreux syndicats de la fonction publique, les enseignants et les Gilets Jaunes ont également appelé à rejoindre le mouvement de grève.

Transilien, TER et Intercités vont subir quelques perturbations de trafic. En revanche, le trafic est fluide sur les TGV, Ouigo, Eurostar, Lyria et Thalys. Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations RER : trafic normal.

3 trains sur 4 sur la ligne D, 7 trains sur 10 entre Haussmann St-Lazare et Chelles Gournay et 9 trains sur 10 entre Haussmann St-Lazare et Villiers Tournan sur la ligne E, trafic perturbé entre Meaux et La Ferté Milon sur la ligne P, trafic perturbé entre Melun et Montereau via Héricy sur la ligne R. Trafic normal pour les lignes L et J. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: . Trafic normal pour les lignes L et J. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Perturbations TGV : trafic normal.

"Des adaptations locales éventuelles" au global. Seul le trafic des TER de Normandie est "perturbé" avec 1 train sur 2 en circulation dans la région. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: "Des adaptations locales éventuelles" au global. . Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : "Des adaptations locales éventuelles" au global. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

Perturbations métro : aucune perturbation n'est à prévoir dans le métro RATP. En revanche, des perturbations importantes sont annoncées sur le réseau Astuce de Rouen. Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Perturbations bus : réseau francilien RATP des bus très légèrement perturbé (contacter Transdev pour plus d'informations). En revanche, des perturbations importantes sont annoncées sur le réseau Tisséo de Toulouse et sur le réseau Astuce de Rouen . A Tours, le réseau bus de Fil Bleu annonce que les lignes 60 à 72 ainsi que la Citadine 1 ne circulent pas. A Nice, les bus du réseau de la Métropole Nice Côte d'Azur ne circulent pas .

. . Perturbations tram : seule la ligne T3 est très perturbée en région parisienne. A Nice, les tramways de la Métropole Nice Côte d'Azur ne circuleront pas.

Depuis lundi 4 octobre à 22 heures jusqu'à mercredi 6 octobre à 7 heures, la SNCF mène une grève contre le projet de réforme des retraites.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.

L'accès aux trains longue distance de la SNCF, que sont les TGV, Intercités et trains internationaux au départ de la France, est soumis au pass sanitaire depuis le 9 août pour les voyageurs adultes, et depuis le 30 septembre pour tous les voyageurs de plus de 12 ans et deux mois (les moins de 12 ans ne sont pas concernés par le dispositif sanitaire).

Pour rappel, le pass sanitaire requiert l'une de ces trois preuves : le certificat d'un test négatif effectué "dans un délai de moins de 72 heures" en laboratoire ou en pharmacie, l'attestation d'une vaccination (schéma vaccinal complet) ou l'attestation d'immunité naturelle, qui est le résultat positif d'un test PCR ou antigénique de plus de deux semaines et de moins de six mois.

Depuis le 9 août 2021 pour les adultes et le 30 septembre 2021 pour les adolescents, le pass sanitaire est obligatoire en France dans les trains effectuant de longs trajets. Seuls les TGV (Inoui et Ouigo), Intercités et trains longue distance internationaux au départ de la France sont concernés. Les transports en commun urbains (métros et bus) ne sont pas concernés, et les trains de moyenne distance (Transilien, TER, RER), non plus, qui sont "essentiellement utilisés pour des motifs professionnels".

En gares, aux abords des quais ou quelques fois à l'arrivée du train, le contrôle du pass sanitaire est confié à des prestataires car "on ne pouvait pas recruter des milliers de cheminots au dernier moment", a expliqué le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Ces prestataires de la SNCF procèdent à des contrôles aléatoires, éventuellement épaulés par les forces de l'ordre, et non des contrôles systématiques, pour éviter les files d'attente et les retards de trains. À bord, les vérifications du pass sanitaire, là aussi aléatoires, sont assurées par les chefs de bord accompagnés de la sûreté ferroviaire ou les forces de l'ordre. Bon à savoir, les agents SNCF ne sont pas habilités à vérifier la pièce d'identité avec le pass sanitaire, mais seulement la concordance des noms entre le billet et le pass sanitaire.

Conformément aux règles fixées par le gouvernement, le non-respect de l'obligation du pass sanitaire fait l'objet d'une interdiction de monter à bord lors d'une vérification à quai et d'une amende de 135 euros. Les voyageurs à bord des trains longues distance sans pass sanitaire s'exposent à une amende forfaitaire de 135 euros, mais peuvent poursuivre leur trajet.

La SNCF projetait d'intégrer le pass sanitaire au e-billet des voyageurs à la rentrée, ce qui n'est toujours pas le cas. Selon le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, "c'est la chose la plus simple à faire mais ça nécessite un peu de temps" à mettre en place.

Le port du masque reste obligatoire dans tous les trains et gares de la SNCF, dès l'âge de 11 ans. Le défaut de masque est passible d'une amende de 135 euros.