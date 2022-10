Grève SNCF : voici les perturbations sur les Transilien et RER ce jeudi 20 octobre

GREVE SNCF. Ce jeudi 20 octobre, certaines lignes du Transilien et du RER gérées par la SNCF à Paris et sa banlieue sont perturbées en raison d'une grève locale. Découvrez les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 17h45] Ce jeudi 20 octobre, des grèves locales se poursuivent à la SNCF suite à la journée de grève interprofessionnelle de mardi. Certaines lignes du TER en régions, et des Transilien et RER en Île-de-France, sont encore perturbées. Sont concernées les lignes C, D et E du RER et les lignes H, J, L, P et R du Transilien (découvrez les prévisions de trafic détaillées plus bas pour la journée du 19 octobre).

Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 20 octobre 2022 ?

Ce jeudi 20 octobre 2022, quelques lignes des TER, du Transilien et du RER gérés par la SNCF sont encore perturbées par des mouvements locaux. Voici les prévisions du trafic du jeudi 20 octobre ligne par ligne :