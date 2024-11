Grève SNCF : TER, RER, Transilien, voici les prévisions de ce jeudi 21 novembre

GREVE SNCF. Les perturbations de trafic de ce jeudi 21 novembre concernent essentiellement les lignes régionales (TER, Intercités) et les Transiliens et RER à Paris. Suivez l'état du trafic en direct et les dernières infos.

En Île-de-France, la situation est plus tendue avec des RER B, C, D et E très perturbés. Les Transiliens (lignes J, U, H, N et R) aussi subissent des perturbations. La direction de la SNCF a assuré que le retour à la normale sera pour après-demain en début de service, à 8 heures. Notons également que la SNCF a annoncé une autre grève le mercredi 11 décembre, potentiellement reconductible toutes les 24 heures, si les revendications ne sont pas entendues. Consulter ci-dessous les prévisions trafic ligne par ligne :

Des perturbations sur les rails ont lieu ce jeudi 21 novembre 2024 suite à une grève SNCF à l'appel de l'intersyndicale pour dénoncer le démantèlement de Fret SNCF et l'ouverture à la concurrence. Dès ce mercredi soir, si les TGV assurent un trafic normal, les Intercités ont une fréquence d'1 train sur 2 (sauf de nuit où il n'y a pas de trafic) et les TER de 7 trains sur 10 à l'échelle nationale. Les voyageurs qui doivent prendre un TGV ou un Intercités ces mercredi ou jeudi ont, heureusement, déjà été informés par l'annulation ou le maintien de leur train par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais ou être remboursé intégralement.

Dernières mises à jour

17:25 - Quel TER rencontre des perturbations en Provence ? Quelques perturbations sont attendues demain en région PACA avec 2 TER sur 3 en moyenne en circulation. La ligne reliant Marseille à Avignon sera la plus touchée avec seulement 1 TER sur 2 en circulation. Dans le détail, 1 TER sur 2 est à prévoir sur la ligne Marseille-Miramas-Avignon, et 2 TER sur 3 sur les lignes Marseille-Aix-en-Provence et Marseille-Toulon-Les Arcs.

16:35 - Le trafic des TER assuré à 50% seulement en Bretagne SCNF Voyageurs a affiné ses prévisions de trafic cet après-midi concernant les trains régionaux, particulièrement concernés par cette grève à la SNCF. Ainsi, ce jeudi 21 novembre 2024, il faudra compter sur 7 TER sur dix en moyenne. Région par région, les nouvelles sont mauvaises, comme en Bretagne où il faut compter sur 1 TER sur 2 seulement en circulation.

15:03 - Où suivre les prévisions de trafic en temps réel de la SNCF ? Pour suivre le trafic des Intercités en temps réel, consultez les prévisions du trafic sur le site sncf.com. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Pour le TER, rendez-vous sur cette page spécifique ter.sncf.com qui permet de naviguer par région. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB ou cette page dédiée au RER C. Pour le réseau transilien ou RER au global, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF.

13:40 - Quelles perturbations prévoir dans la région des Hauts-de-France ce jeudi 21 novembre ? Selon les dernières informations, il faudra prévoir 2 TER sur 3 en circulation en moyenne sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France ce jeudi 21 novembre 2024. Des informations plus détaillées seront transmises cet après-midi à 17 heures.

13:15 - Quelles sont les perturbations annoncées sur le Transilien en Île-de-France ? Si le service sera normal à quasi normal sur le RER A, il faut prévoir 1 train sur 2 en moyenne sur le RER B (1 train sur 2 au nord depuis la gare du Nord, 3 trains sur 4 au sud depuis Châtelet-les-Halles), 2 trains sur 3 en moyenne sur le RER C, 1 train sur 3 en moyenne sur le RER D et 3 trains sur 4 en moyenne sur le RER E.

12:50 - Des menaces sur les fêtes de fin d'année La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots ont prévenu dans leur communiqué intitulé "L'heure est au conflit à la SNCF", que le 21 novembre serait "un ultimatum" avant "un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre" s'ils n'étaient pas entendus par la direction de la SNCF. Un potentiel mouvement reconductible toutes les 24 heures pourrait être envisagé à partir du mercredi 11 décembre 2024, soit 10 jours avant le début des fêtes de fin d'année. Les conséquences pour les usagers de la SNCF risqueraient d'être considérables si la grève est reconduite, perturbant les trajets prévus durant les fêtes de Noël et du Nouvel An.

12:30 - Quelles sont les perturbations sur le RER D ce jeudi 21 novembre ? En région parisienne, le RER D sera très fortement perturbé par la grève du jeudi 21 novembre, notamment entre Creil et Corbeil Essonnes et entre Goussainville et Melun, où il faudra prévoir pas plus de 2 trains sur 5 en moyenne, tandis qu'entre Juvisy et Melun, Malesherbes, il faudra prévoir 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe du matin et du soir.

Dans la mesure du possible, le site du Transilien conseille de limiter les déplacements.​​

12:10 - Pour quel motif les syndicats de la SNCF sont en grève ce jeudi 21 novembre 2024 ? Les cheminots présentent leurs revendications comme un "acte 2 de la contre-réforme du ferroviaire de 2018" qui a transformé la SNCF en sociétés anonymes pour préparer l'ouverture à la concurrence. Dans leur communiqué, ils dénoncent la "privatisation rampante" de l'entreprise ferroviaire, "la liquidation de Fret SNCF" mais aussi "la privatisation dans les activités TER, Transilien et Intercités" et "l'éclatement de SNCF Réseau", évoquant des "suppressions massives d'emplois" et "la dégradation des conditions de travail", à l'issue d'une rencontre avec la direction pour évoquer l'ouverture à la concurrence.

11:55 - Quelles sont les lignes de TER perturbées dans la région Grand Est ? Dès la fin de journée et toute la journée du jeudi 21 novembre, la grève SNCF perturbe la circulation des trains régionaux de la région Grand Est. Si en Alsace et en Lorraine, le trafic devrait rester normal, c'est sur la ligne Mulhouse-Dijon-Troyes-Paris gare de l'est qu'il faudra s'armer de patience avec des horaires chamboulés que vous pouvez consulter à cette page.

11:00 - Comment savoir si mon train est supprimé durant la grève SNCF ? Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

09:00 - Quelles perturbations sur les RER et Transiliens ce jeudi 21 novembre 2024 ? En Île-de-France, où RATP et SNCF opèrent de concert, certaines lignes des Transiliens et des RER seront perturbées ce jeudi 21 novembre 2024.Voici le détail ligne par ligne : RER A : service normal à quasi normal

: service normal à quasi normal RER B : 1 train sur 2 en moyenne (1 train sur 2 au nord depuis la gare du Nord, 3 trains sur 4 au sud depuis Châtelet-les-Halles)

: 1 train sur 2 en moyenne (1 train sur 2 au nord depuis la gare du Nord, 3 trains sur 4 au sud depuis Châtelet-les-Halles) RER C : 2 trains sur 3 en moyenne

: 2 trains sur 3 en moyenne RER D : 1 train sur 3 en moyenne

: 1 train sur 3 en moyenne RER E : 3 trains sur 4 en moyenne

: 3 trains sur 4 en moyenne Ligne H : 1 train sur 2 en moyenne

: 1 train sur 2 en moyenne Ligne J : 2 trains sur 3 en moyenne

: 2 trains sur 3 en moyenne Ligne K : service normal à quasi normal

: service normal à quasi normal Ligne L : service normal à quasi normal

: service normal à quasi normal Ligne N : 1 train sur 2 en moyenne

: 1 train sur 2 en moyenne Ligne P : service normal à quasi normal

: service normal à quasi normal Ligne R : 1 train sur 3 en moyenne

: 1 train sur 3 en moyenne Ligne U : 2 trains sur 3 en moyenne