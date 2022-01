SNCF et Covid : le plan de transport adapté sur les TER

SNCF et COVID. L'entreprise ferroviaire commence à mettre en place un plan de transport allégé sur ces trains en régions (TER) en raison de la recrudescence du Covid-19 et du renforcement du télétravail impactant la fréquentation des trains. Les TGV ne sont actuellement pas impactés.

[Mis à jour le 7 janvier 2022 à 16h24] Confrontée aux "effets de cette 5ème vague Covid" (baisse de la fréquentation des voyageurs liée à la recrudescence de l'épidémie et au télétravail, conducteurs et personnels cas-contact), la SNCF commence à adapter son plan de transport. "Depuis plusieurs semaines, toute l'entreprise se prépare à cette nouvelle vague et a renforcé son dispositif de suivi et d'adaptation aussi bien dans la gestion de ses infrastructures que des trains" explique le service communication de la SNCF. L'entreprise ferroviaire répond actuellement aux inquiétudes des internautes qui voient leurs trains annulés une semaine avant le départ, en confirmant avec le fil twitter officiel de la SNCF que "le plan de transport a été modifié suite à la crise sanitaire actuelle" :

@SNCF bonjour, jai pu constater que vous aviez supprimé plusieurs TGV sur laxe paris Reims à partir de la semaine prochaine et pour au moins un mois, ya til une explication à cela? — (@_jpkz) January 7, 2022

"L'évolution de la situation sanitaire peut amener dans quelques régions à des adaptations locales de certains de nos plans de transport des trains régionaux", explique le service communication de la SNCF, contacté par nos soins. "Ces adaptations locales de certains plans de transport sont de faible ampleur. Ainsi, environ 93% des TER circulent actuellement au plan national et le plan de transport global TER est bien adapté à la moindre fréquentation". Ces adaptations n'impactent pas pour le moment les trains TGV, dont le trafic est "normal à ce stade et pour les prochains jours".

Autre mesure prise actuellement par la société ferroviaire, jusqu'au 23 janvier inclus, "la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain" selon le décret publié le 31 décembre au Journal officiel. Conséquence, l'entreprise ferroviaire a fermé ses voitures-bars dans les trains. Est-il pour autant interdit de consommer ? On fait le point sur le protocole sanitaire et le renforcement des mesures SNCF.

Si le Premier ministre Jean Castex a décidé "d'interdire pour trois semaines" à compter du lundi 3 janvier "la vente et les services à bord des trains et des avions pour faire en sorte que le maximum du temps possible passé dans le train se fasse avec le masque", le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a néanmoins tenu à préciser, sur BFMTV, que les passagers pouvaient "retirer leur masque" s'ils ont "un besoin impératif de boire ou de manger". "Parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pouvez retirer votre masque et boire ou manger rapidement, puis le remettre tout de suite après", a-t-il précisé le 3 janvier. "Sur les trajets longue distance, cette mesure sera appliquée avec discernement notamment pour les jeunes enfants et pour permettre de se désaltérer", a également précisé un porte-parole du ministère des Transports.

L'accès aux trains longue distance de la SNCF, que sont les TGV, Intercités et trains internationaux au départ de la France, est soumis au pass sanitaire depuis le 9 août pour les voyageurs adultes, et depuis le 30 septembre pour tous les voyageurs de plus de 12 ans et deux mois (les moins de 12 ans ne sont pas concernés par le dispositif sanitaire).

Pour rappel, le pass sanitaire requiert l'une de ces trois preuves : le certificat d'un test négatif effectué "dans un délai de moins de 24 heures" en laboratoire ou en pharmacie, l'attestation d'une vaccination (schéma vaccinal complet) ou l'attestation d'immunité naturelle, qui est le résultat positif d'un test PCR ou antigénique de plus de deux semaines et de moins de six mois.

Depuis le 15 décembre 2021, le pass sanitaire est conditionné à la dose de rappel pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel depuis 7 mois, et à partir du 15 janvier 2022, il en sera de même pour tous les adultes de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel depuis 7 mois.

Depuis le 9 août 2021 pour les adultes et le 30 septembre 2021 pour les adolescents, le pass sanitaire est obligatoire en France dans les trains effectuant de longs trajets. Seuls les TGV (Inoui et Ouigo), Intercités et trains longue distance internationaux au départ de la France sont concernés. Les transports en commun urbains (métros et bus) ne sont pas concernés, et les trains de moyenne distance (Transilien, TER, RER), non plus, qui sont "essentiellement utilisés pour des motifs professionnels".

En gares, aux abords des quais ou quelques fois à l'arrivée du train, le contrôle du pass sanitaire est confié à des prestataires car "on ne pouvait pas recruter des milliers de cheminots au dernier moment", a expliqué le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Ces prestataires de la SNCF procèdent à des contrôles aléatoires, éventuellement épaulés par les forces de l'ordre, et non des contrôles systématiques, pour éviter les files d'attente et les retards de trains. À bord, les vérifications du pass sanitaire, là aussi aléatoires, sont assurées par les chefs de bord accompagnés de la sûreté ferroviaire ou les forces de l'ordre. Bon à savoir, les agents SNCF ne sont pas habilités à vérifier la pièce d'identité avec le pass sanitaire, mais seulement la concordance des noms entre le billet et le pass sanitaire.

Le directeur de Voyages SNCF Alain Krakovitch a annoncé au mois de décembre que l'entreprise ferroviaire renforçait le protocole sanitaire. Les contrôles du pass sanitaire touchent désormais un train sur trois. "Notre défi aujourd'hui est de continuer à fluidifier le parcours du voyageur", a annoncé Alain Krakovitch. Pour cela, la SNCF incite les voyageurs à présenter leur billet de train SNCF couplé au pass sanitaire, via le site "Prêt à voyager", afin d'éviter les files d'attente en gare et se rendre directement au portique. Egalement, des équipes mobiles, identifiables par des gilets bleus en gares au niveau des halls centraux, proposent des bracelets aux voyageurs qui leur présentent le pass sanitaire, dans le même but d'éviter ensuite la file d'attente devant les portiques. "Si tout le monde a ce pass, on n'aura plus besoin de faire des contrôles en amont des portiques", a souligné le directeur de Voyages SNCF.

Conformément aux règles fixées par le gouvernement, le non-respect de l'obligation du pass sanitaire fait l'objet d'une interdiction de monter à bord lors d'une vérification à quai et d'une amende de 135 euros. Les voyageurs à bord des trains longues distance sans pass sanitaire s'exposent à une amende forfaitaire de 135 euros, mais peuvent poursuivre leur trajet.

Le port du masque reste obligatoire dans tous les trains et gares de la SNCF, dès l'âge de 11 ans. Le défaut de masque est passible d'une amende de 135 euros.