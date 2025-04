Magasins ouverts le 1er mai : quels sont les magasins qui ne ferment pas le jour férié de la Fête du Travail ?

Ce jeudi 1er mai 2025 qui tombe un jour férié, faire du shopping ne sera pas aisé ! La majorité des enseignes ferment leurs portes. Y a-t-il des supermarchés ou grands magasins qui restent ouverts ?

Il ne fait pas bon faire du shopping un 1er mai... La plupart des grands magasins et des supermarchés en France que sont les Auchan Supermarché et Hypermarché, Intermarché, Lidl, Leclerc et Cora ferment leurs portes ce jour férié. De même, les bâtiments administratifs sont fermés, tandis que les parcs et jardins devraient rester ouverts.

En revanche et heureusement, les fleuristes, pour qui la fête du travail correspond chaque année à une journée très importante pour leur chiffre d'affaires (environ 7 millions d'euros chaque année), les cinémas (Gaumont Pathé ou UGC), les parcs d'attraction (Center Parcs, Disneyland Paris, Futuroscope, Parc Astérix, Puy du Fou) et les enseignes de restauration rapide (McDonald's, KFC, Flunch, Quick) sont ouvertes !

Les grandes surfaces de type Monoprix, Carrefour, Auchan sont généralement fermées en France. Pour les enseignes Carrefour City, Express et Franprix, l'ouverture se fait au cas par cas selon la ville (se renseigner au préalable sur le site de l'enseigne à proximité). A Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Nantes ou Marseille, les grands magasins et centres commerciaux parisiens ne sont pas en activité. Voici toutes les informations dans le détail ci-dessous :

Concernant les courses dans les grandes surfaces, les supermarchés sont généralement fermés, mais certains restent ouverts au cas par cas selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Vérifiez l'ouverture éventuelle de votre magasin :

Malheureusement, ce jeudi 1er mai 2025, les grands magasins sont majoritairement fermés à Paris. Ce sera aussi le cas de la plupart des centres commerciaux. Tour d'horizon de ces magasins qui ferment leurs portes :

Le Forum des Halles : fermé

: fermé Galeries Lafayette : fermé

: fermé Samaritaine : fermé

: fermé Carrousel du Louvre : fermé

: fermé BHV Marais : fermé / BHV L'Homme : fermé

: fermé / : fermé Le Bon Marché : fermé

: fermé Centre Italie 2 : fermé

: fermé Printemps Haussmann : fermé

: fermé Bercy Village : fermé

: fermé Centre Beaugrenelle : fermé

Les deux grands centres commerciaux Westfield La Part-Dieu et Confluence de la ville de Lille ferment exceptionnellement leurs portes ce jeudi 1er mai 2025.

Ce jeudi 1er mai 2025, Westfield Euralille, Printemps Lille, McArthur Glen Roubaix, L'Usine Roubaix, la Galerie marchande de la Promenade de Flandres ou encore le centre commercial Carrefour Wasquehal seront fermés.

Quels sont les magasins ouverts ou fermés à Marseille ce jeudi 1er mai 2025 ?

Même son de cloche en ce jour férié du jeudi 1er mai 2025 à Marseille, le Centre du Prado, Les Terrasses du Port, le Centre Grand Littoral ou le Centre Bourse ferment tous leurs portes.