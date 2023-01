"Grève SNCF : une mobilisation illimitée dès ce jeudi 19 janvier ?"

GREVE SNCF. Ce jeudi 19 janvier 2023 sera une journée noire dans les TGV, TER, RER gérés par la SNCF, en raison d'une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. La menace d'une mobilisation illimitée plane déjà sur le rail français.

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 18h24] S'apprête-t-on à revivre décembre 2019 ? Souvenez-vous, la SNCF et la RATP avaient, à l'époque, lancé une grève illimitée contre... la réforme des retraites. Si pour l'heure, on ne parle pas encore de grève illimitée, alors que se profile la toute première journée mobilisation contre la réforme des retraites jeudi 19 janvier, le concept est déjà dans tous les esprits. Concrètement, il semble que tous les yeux soient rivés sur la journée du 19 janvier qui s'annonce noire avec de fortes perturbations sur les TGV, TER, Intercités, RER et Transiliens. "Nous nous déterminerons en fonction de l'ampleur de la mobilisation", avait prévenu Didier Mathis de l'Unsa-Ferroviaire sur BFMTV, alors que pour l'heure, le préavis de grève court du mercredi 18 janvier 2023, 19 heures, au vendredi 20 janvier 2023, 8 heures. Découvrez en détail les prévisions du trafic à la SNCF pour la journée du 19 janvier 2023 dans notre article ci-dessous :

Rappelons que les transports seront très perturbés en Île-de-France également, avec la RATP qui se joint à la mobilisation contre la réforme des retraites, et qui annonce 3 lignes de métro fermées, 10 lignes uniquement ouvertes aux heures de pointe, 2 bus sur 3 et 3 tramways sur 4 en circulation à Paris.

Comment connaître les perturbations de la SNCF en temps réel ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.