Des milliers de Français s'y pressent, c'est la balade d'automne n°1 en France

C'est officiellement la randonnée que tout le monde veut faire avant l'arrivée de l'hiver.

Avant l'arrivée du grand froid, et alors que la nature se pare de merveilleuses teintes d’orange et de rouge, il est encore temps de profiter de merveilleuses balades en extérieur qui nous en mettent plein la vue. Alors que les recherches Google pour "balades automne" ont augmenté de 214 % au cours du dernier mois, une étude a permis de dresser un classement des balades les plus en vogues en France en ce moment.

Et c'est un lac qui se retrouve au sommet du palmarès du site de location de voiture Sixt, s'imposant comme la balade automnale la plus convoitée du pays. Avec un bond de 122% de recherches Google en une semaine et plus de 460 000 vues et 36 000 mentions J'aime sur TikTok, ce lieu est l'endroit idéal pour jouir des couleurs et de l'ambiance de l'arrière-saison.

Le lac Miroir dans le Parc Naturel du Queyras. © Picturereflex - stock.adobe.com

Connu pour refléter magnifiquement les couleurs de l'automne dans ses eaux calmes, le lac Miroir porte bien son nom. Situé dans la ville de Ceillac dans les Hautes-Alpes, ce lac est le miroir parfait du Québec, en plein Queyras et à quelques heures de route des grandes métropoles : comptez 2h30 pour le rejoindre depuis Grenoble, 3h30 depuis Marseille, 4 heures depuis Lyon ou 4h30 depuis Nice.

Pour vivre cet "Indian Summer" à la française, préparez-vous à chausser vos bottes et à ressentir la fraîcheur de l'altitude. L'aventure débute au parking du Pied du Mélezet à Ceillac, pour une ascension au fil d'un sentier au cœur de la forêt qui serpente entre les majestueux mélèzes dorés : ce conifère est la star incontestée du lieu, offrant quelques semaines par an une spectaculaire mue jaune et cuivrée.

Lautomne arrive bientôt avec ses couleurs uniques Je vous emmène dans le Queyras au lac Miroir qui porte bien son nom Les mélèzes dorés se reflètent à la perfection dans ses eaux calmes, offrant un décor magique Randonnée : Lac Miroir Ceillac (Queyras) Distance : 6 km A/R Dénivelé : environ 500m Durée : 2h30 à 3h A/R Période idéale : de juin à octobre (coup de cur en automne avec les couleurs des mélèzes !) Bonus : possibilité de prolonger jusquau lac Sainte-Anne pour les plus motivés !

A 2 214 mètres d'altitude, le sentier débouche sur le joyau. Entouré des mélèzes dorés, le lac Miroir est le plus beau tableau de France que l'on peut s'offrir en cette saison. Les eaux du lac sont si calmes qu'elles permettent de réfléchir fidèlement les pentes de mélèzes et les sommets environnants. C'est le rendez-vous incontournable des photographes amateurs ou pas, et c'est un spectacle à vivre avant que la première glace n'apparaisse, et ne vienne briser le miroir...

S'il faut compter 6 kilomètres aller-retour pour rejoindre le lac à pieds (soit environ 3 heures), le tour complet ne prend lui que quelques minutes. Pour les plus aventureux qui sont capables de marcher le double (12 kilomètres), il est possible de prolonger juqu'au Lac Sainte-Anne, aux eaux turquoise, niché dans un cirque plus minéral et sauvage.