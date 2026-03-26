Ces 500 jardins sont les plus beaux de France, il y en a forcément un près de chez vous

Plus d'excuses pour rester enfermé. Avec près de 500 pépites disséminés dans chaque région de France, votre prochaine sortie au vert est à portée de main.

Pas besoin de traverser le pays pour trouver un coin de paradis : la France cache des trésors verts insoupçonnés juste à côté de chez vous. Oubliez les parcs municipaux classiques, on parle ici du summum de la botanique. Que vous soyez en ville ou à la campagne, ces écrins de verdure exceptionnels vous attendent au tournant.

Pour repérer ces lieux, il existe un repère infaillible. Il ne s'agit pas d'un simple classement d'amateurs, mais une distinction d'État qui récompense le top du top des parcs et jardins. Qu'ils soient historiques comme le vénérable Jardin des Tuileries à Paris (fondé au XVIe siècle !), ou contemporains comme le Jardin zen d'Erik Borja dans la Drôme, ces espaces répondent à des critères drastiques : esthétique, intérêt botanique et entretien impeccable. C'est la garantie de visiter un lieu entretenu avec passion, ouvert à tous et respectueux de l'environnement.

Classé Jardin Remarquable, le jardin des Tuileries est le plus ancien jardin public de la capitale. © Elena Skalovskaia - stock.adobe.com

Ce sésame, c'est le label "Jardin remarquable". Créé en 2004 par le ministère de la Culture, il identifie aujourd'hui près de 500 parcs en France (478 très précisément). Véritables musées à ciel ouvert, ces jardins sont une invitation à une parenthèse enchantée et rafraîchissante. Le label est attribué pour 5 ans et impose aux propriétaires un accueil de qualité ainsi qu'une ouverture au public au moins 40 jours par an. Cherchez la plaque officielle à l'entrée !

Vous vous demandez où sont cachés ces jardins labellisés ? Partout ! Une carte interactive officielle recense tous ces lieux d'exception, avec des fiches détaillées pour planifier votre visite et partager vos découvertes.

Mais certaines régions sont particulièrement gâtées. La Nouvelle-Aquitaine domine avec 60 sites, suivie de près par la Provence-Alpes-Côte d'Azur (54 jardins) et l'Île-de-France (47 jardins). Le Grand-Est (45 jardins) et l'Occitanie (44 jardins) ne sont pas en reste, tandis que l'Outre-mer compte 18 adresses. En 2025, de nouveaux bijoux ont rejoint le club : la Villa Masséna à Nice, le Domaine de Primard en Eure-et-Loir ou les Jardins de Ker Louis dans les Côtes d'Armor. Ils s'ajoutent aux incontournables comme le Jardin des Plantes de Paris.

Que vous cherchiez la fraîcheur des bambous, le parfum des orangers ou la beauté des lotus, votre prochain coup de cœur n'est qu'à quelques kilomètres. Alors, consultez la carte interactive, repérez le spot le plus proche et offrez-vous cette pause bien méritée.