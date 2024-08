DIRECT. Natation aux JO 2024 : Marchand et le relais en bronze, le résumé

19:48 - Bilan des Français

Les épreuves de la Natation aux JO sont terminées. Grâce à Léon Marchand, auteur de quatre médailles d'or et 1 de bronze, le bilan de la France est plus que positif (4 Or, 1 Argent, 1 Bronze). Les tricolores ont presque égalé le record de médailles de Londres (4 Or, 2 argent, 1 bronze). Sur le plan individuel il existe néanmoins une petite déception avec des prestations moyennes chez certains nageurs notamment Emma Terebo sur le dos et Maxime Grousset, décevant sur 100m papillon.