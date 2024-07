Florent Manaudou a rompu avec sa fiancé, voici sa nouvelle copine

Le nageur de Marseille n'est plus un coeur à prendre.

La star de la natation française et porte drapeau de ces Jeux olympiques de 2024 était en coupe pendant plusieurs années avec la nageuse danoise Pernille Blume. Le duo s'était rencontré en 2020, et fiancé en 2021 après avoir tous deux remportés des médailles aux Jeux de Tokyo cette année-là. " Elle a dit oui ! " s'était réjoui le Français sur Instagram dans une publication supprimée depuis des réseaux sociaux.

Il y a quelques semaines, le champion olympique a officialisé sa relation avec sur Instagram avec la jeune Lola Dumenil, inconnue du grand public. La jeune femme est étudiante à l'école de commerce et business Skema, une école spécialisée dans le marketing et le management. Lola Dumenil est également passionnée de cheerleading et fait d'ailleurs partie d'un groupe spécialisé dans cette discipline, intitulé Pompoms Epo.