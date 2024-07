Triathlon aux JO : vers une annulation ? Le 2e entraînement encore repoussé

L'état de la Seine inquiète à quelques heures des épreuves de triathlon. Le deuxième entraînement a été annulé ce lundi matin.

C'est l'un des feuilletons dont se serait bien passée l'organisation des JO de Paris mais le dossier du triathlon revient hanter la première semaine olympique. Alors que les épreuves ont débuté sur de nombreux sites olympiques, du château de Versailles pour l'équitation à la marina de Marseille pour la voile en passant par les vagues de Tahiti pour le surf ou la coline d'Elancourt pour le VTT, un site au coeur de Paris inquiète : la Seine !

Les Jeux Olympiques de Paris ont pris le risque de vouloir organiser l'épreuve de natation, l'une des trois composantes du triathlon avec le cyclisme et la course à pied, au coeur de la capitale dans la Seine. Mais l'état du fleuve et la qualité des ses eaux inquiètent depuis de nombreux mois. Les dernières analyses ne sont pas bonnes. Le premier entraînement avait été annulé dimanche, comme la deuxième session prévue ce lundi.

La pluie tombée abondemment vendredi lors de la cérémonie d'ouverture sous les caméras du monde entier a des conséquences. Les organisateurs, en concertation avec les autorités, ont pris la "décision d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon", précise un communiqué du comité d'organisation et de la fédération internationale de triathlon publié ce lundi matin. Ils reconnaissent "que les niveaux de qualité de l'eau [...] ne présentent pas les garanties suffisantes".

Le triathlon olympique doit débuter ce mardi à 8 heures pour l'épreuve masculine, le triathlon devant justement débuter par la partie de natation. L'épreuve féminine doit débuter à la même heure mercredi. Peut-il être annulé ? Pour l'heure, les organisateurs se disent "confiants dans le fait que la qualité de l'eau reviendra en dessous des limites avant le début des compétitions", et s'appuient sur les données enregistrées et sur les prévisions météo des prochaines heures avec du soleil attendu sur la capitale.

En cas d'impossibilité de concourir dans la Seine, deux solutions pourraient être proposées. La première consiste en un report de l'épreuve, difficile à envisager toutefois au vu du calendrier serré de la quinzaine olympique ou l'annulation de la partie natation. Le triathlon olympique deviendrait alors un duathlon avec seulement vélo et course à pied. Ce format rebattrait totalement les cartes de la compétition et ne serait pas pour avantager des Français reconnus pour leur qualité en natation.

Les concurrents français entendent rafler la première médaille olymique individuelle de l'histoire du triathlon tricolore. Champion du monde 2022, Léo Bergère fait partie des favoris comme Dorian Coninx champion du monde 2023 et Pierre Le Corre, régulièrement placé sur les podiums internationaux. Même chose chez les femmes pour Cassandre Beaugrand, auteure d'une belle saison 2024 et la jeune Emma Lombardi numéro 1 mondiale après le début de saison.