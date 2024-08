Pourquoi des "repêchages" ont été ajoutés en athlétisme aux JO 2024 ?

Nouvelle formule pour l'athlétisme dans ces JO 2024 de Paris.

Pas une surprise, depuis 2022, l'annonce avait été faite. Pour ces JO 2024, des repêchages seront introduits en athlétisme. Avec cette nouvelle formule, les athlètes qui n'accèdent pas aux demi-finales à l'issue du premier tour auront le droit à une seconde chance en passant par des sessions de rattrapage. Ce système viendra remplacer celui qui permettait aux athlètes de se qualifier grâce à leur chrono.

Le 100 m, qui compte déjà des tours préliminaires avant les séries, n'est pas concerné par les tours. "Après consultation avec les athlètes et diffuseurs télé, nous pensons que ce changement rendra les choses encore plus simples pour les athlètes et les fans ainsi que les diffuseurs, qui pourront mieux anticiper les épreuves. Les tours de repêchage donneront plus de visibilité à notre sport pendant la période olympique et seront bien programmés pour que chaque épreuve soit mise en lumière" a expliqué Sebastian Coe, président de la Fédération Internationale.