Jeux paralympiques 2024 : chiffre, lettre.. Que signifient ces deux éléments devant les sports ?

Les Jeux paralympiques comportent certaines règles bien spécifiques.

Les Jeux paralympiques débutent le 28 août prochain par une cérémonie qui s'annonce une nouvelle fois grandiose et à ciel ouvert avec une grande parade sur les Champs Elysées. Afin d'assurer une compétition équitable, les athlètes sont classés en différentes catégories en fonction de leur type et de leur degré de handicap. Cette classification permet de regrouper des athlètes avec des niveaux similaires de capacité fonctionnelle. Comme l'indique le site des Jeux paralympiques, cette classification est réalisée par des professionnels du monde médical et technique qui ont pour mission d'évaluer l'impact du handicap sur le geste sportif et la performance de l'athlète. Il n'existe pas de système de classification commun pour l'ensemble des sports.

Le système de classification respecte une logique commune :

Lettre : elle est composée d'une ou 2 lettres qui font référence au sport, nommé en anglais. Exemple S pour Swimming (= natation), 2 lettres différentes en Para athlétisme soit T comme Track (= " piste " pour les coureurs) et F comme Field (" terrain " pour les lanceurs) et enfin autre exemple PR pour Para Rowing (= Para aviron).

Dans certains sports, les lettres peuvent aussi correspondre à une particularité. En badminton, l'épreuve "WH1" fera référence à des athlètes en fauteuil roulant (Wheelchair). En cyclisme, on retrouve aussi des catégories liées au type de vélo utilisé. Ainsi les catégories "H1" à "H5" regroupent les coureurs en "handbike", ou vélo à main lors des épreuves sur route.

Chiffre : La 2e composante de la classification est le nombre associé à ces lettres. Plus le nombre est grand, plus le handicap est "faible" et inversement.

Aux Jeux, les athlètes sont répartis en six catégories (1-6) : de la déficience visuelle (1) à l'absence d'un membre (6) en passant par la déficience intellectuelle (2). À ce premier chiffre y est accolé un deuxième, lié au degré du handicap, le '1' étant le plus fort.

Deux chiffres peuvent accompagner la lettre, la dizaine représente le type de handicap et l'unité le degré de handicap alors que pour les sports collectifs (basket fauteuil et rugby fauteuil), un nombre de points est attribué à chaque joueur en ​fonction de son handicap et un nombre total de points pour l'équipe doit être respecté.