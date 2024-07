Marie-Eve Gahié : du Covid aux JO de Paris 2024, qui est la judokate ?

La Française est engagée dans la catégorie des -70kg ce mercredi 31 juillet.

Marie-Eve Gahié n'est pas la plus connue des judokates françaises, mais cette dernière, à l'image de belle semaine des judokas, peut espérer une médaille dans la catégorie des -70kg. La raison ? Elle est tout de même championne du monde 2019, double championne d'Europe en 2022 et 2023, un palmarès qui est l'un des plus beaux des engagés.

Si vous ne l'avez pas vu à Tokyo, c'est normal, la Française était absente à cause du Covid. Pas parce qu'elle était contaminée, mais en raison du décalage d'un an, c'est Margaux Pinot qui avait pris les devants in extremis et qui a obtenu son ticket pour les Jeux. "C'était assez difficile, en tant que championne du monde, de ne pas aller à Tokyo. J'ai pris le temps de pleurer, je l'avoue, de faire le point et de revenir tout doucement, de reprendre goût au judo, et de peser le pour et le contre. Et j'ai continué… " Depuis cet évènement, elle a décroché sept podiums en Grand Slam, deux titres européens, une deuxième place aux Mondiaux cette année et est 7e mondiale.

Une judokate très croyante

En dehors du sport, Marie-Eve Gahié se réfugie dans la religion et en fait une force. "J'ai eu une éducation religieuse et aujourd'hui j'ai une relation avec Dieu. Pour moi, vivre une relation avec Dieu et croire en Dieu, c'est la plus belle des choses dans ma vie. Et cette année, je n'ai pas eu une année très facile, j'ai eu la perte de mon père, j'ai été blessée. Ce sont des moments où ma foi a été mise à rude épreuve. " En compétition, " je suis tout le temps en prière. J'ai des moments où j'interagis avec mon entraîneur, où je vais combattre. Mais il y a des moments où j'ai besoin de prier" a expliqué la judokate.