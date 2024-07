Rafael Fente-Damers : qui est le nageur, blessé en célébrant sa qualification aux JO ?

Rafael Fente-Damers est un des grands espoirs de la natation française. Il participe à ses premiers Jeux à Paris.

À 17 ans, Rafael Fente-Damers participe à ses premiers Jeux olympiques. Auteur d'une superbe performance aux championnats de France, se qualifiant par la même occasion pour le 100m nage libre des Jeux olympiques, le Français né à Houston aux Etats-Unis a failli tout perdre.

En effet, en célébrant sa prestation, Rafael Fente-Damers s'est luxé l'épaule gauche en frappant l'eau avec son bras. S'est alors engagé pour lui une course contre la montre afin de pouvoir participer aux Jeux. "Tous les docteurs m'ont dit 'tu ne pourras pas nager les Jeux, c'est impossible, je te donne 3% de chance" explique le jeune nageur. Il est finalement bien présent a Paris, et a participé aux séries du 4x100m nage libre, sans gène apparente. Il participera également aux séries, et peut-être mieux, du 100m nage libre ce mardi 30 juillet.

Rafael Fente-Damers n'a pas un parcours habituel dans la natation française. Né aux Etats-Unis d'une mère française et d'un père espagnol, le Français s'entraine au quotidien à Madrid, en Espagne. Et ça marche. Pour preuve, son chrono lors de ces championnats de France à Chartres le mois dernier, 48"14. Une surprise, même pour lui, qui l'a fait exploser de joie au point donc de se luxer l'épaule. "J'ai frappé sur l'eau et mon épaule est sortie un peu. Il y avait tellement d'adrénaline que je n'ai pas vraiment eu mal, je rigolais, j'étais trop content !"

Un record personnel largement battu et une luxation de l'épaule plus tard, Rafael Fente-Damers espère bien réaliser une nouvelle grande performance sur le 100m nage libre des Jeux olympiques, et pourquoi pas entrer en finale avec Maxime Grousset, l'autre Français qualifié et parmi les favoris pour la médaille d'or.

Après les Jeux, Rafael Fente-Damers entrera dans une autre phase de sa formation, qui pourrait bien lui faire passer un nouveau cap. Il s'envolera en effet vers les Etats-Unis pour rejoindre le mythique entraineur Bob Bowman à l'université du Texas, où l'attend déjà Léon Marchand. Avec une telle confrontation au quotidien, Rafael Fente-Damers pourrait bien devenir une nouvelle tête d'affiche de la natation française pour les Jeux de Los Angeles en 2028.