JO 2024. France - Angola : les Bleues poursuivent leur sans-faute... le résumé

17:19 - La France humilie l'Angola (38-24) et valide la première place de son groupe

Devant de bout en bout, l'équipe de France a confirmé sa magnifique forme dans ces JO 2024. L'Angola n'a pas été en mesure de résister à l'attaque française (75% de réussite au tir). Toutes les joueuses de champ ont d'ailleurs inscrit a minima un but. Horacek (6/6) et Kanor (7/7) ont porté les Bleues. Glauser (8/22) et Darleux (7/17) ont été brillantes dans la cage française. Avec ce succès, la France a assuré la première place du groupe B. Le match face à l'Espagne, le 3 août prochain à 11 heures, comptera pour du beurre.