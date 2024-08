Jeux paralympiques 2024 : Pass Jeux, QR code... Peut-on garder le même que les JO et quelles sont les restrictions ?

Les Jeux paralympiques qui débutent ce mercredi 28 août seront l'occasion de ressortir votre fameux QR code.

Du 28 août au 8 septembre, si vous n'êtes pas encore au courant, les Jeux paralympiques rythmeront la France et surtout la capitale. Une nouvelle fois, afin de pouvoir circuler, un QR code sera réclamé par les forces de l'ordre dans certaines zones. Mais après l'inconnu durant les JO, la machine devrait être un peu mieux réglée surtout que les règles sont moins strictes.

Première bonne nouvelle, toutes les personnes qui ont déjà un QR code, fait pour les Jeux olympiques, vous pouvez utiliser le même, aucune démarche supplémentaire ne sera demandée (sauf en cas de déménagement car il faut votre adresse actuelle). Quelques exceptions tout de même puisque la circulation sera impossible pendant quelques heures, malgré le Pass pour la cérémonie d'ouverture dans la zone concernée. Idem lors des épreuves de paracyclisme sur route du 3 au 7 septembre en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne, où l'on ne pourra pas circuler sur les axes où se déroule la compétition.

Vous l'avez peut être remarqué, la voie olympique a été de nouveau ouverte depuis le 22 août afin de permettre la libre circulation des athlètes et des différentes délégations. Seconde bonne nouvelle, s'il n'y a plus d'épreuves sur un site olympique à partir de 16 ou 17 heures, le périmètre peut être levé dans les heures qui suivent et rendre les abords du site accessibles plus facilement aux véhicules. Plus d'informations sur anticiperlesjeux.gouv.fr.

Pas de restriction à pied

Autre bonne nouvelle, la circulation dans les zones interdites aux véhicules restera libre pour les piétons. Il y aura une simple vérification visuelle des bagages. Attention tout de même, la zone entre les avenues de Marigny et Winston Churchill à l'ouest de Paris, et la place de la Concorde à l'est, sera totalement fermée de 14 heures à 17 heures pour la cérémonie d'ouverture ce mercredi.

Comment faire son Pass ?

Si vous ne l'avez pas fait car vous étiez peut être en vacances, pas de panique, il est bien évidemment encore temps de le faire. Il faut se rendre sur le site Pass-Jeux.gouv.fr, la plate-forme officielle. Pour faire la demande, le déroulé est simple :