JO 2024 : le programme du mercredi 24 juillet

Premier jour de compétition aux JO de Paris 2024 à deux jours de la cérémonie d'ouverture.

Oui, les Jeux olympiques débutent bien officiellement ce mercredi 24 juillet avec les toutes premières épreuves de ces JO très attendus à Paris. La journée sera totalement dédiée aux matchs de football du tournoi olympique, mais également ceux du rugby à 7.

L'équipe de France de Thierry Henry lance sa campagne olympique dès 21h en affrontant les Etats-Unis pour leur premier match de la phase de poules dans le groupe A. La rencontre se déroulera à Marseille, dans un Stade Vélodrome chaud bouillant pour l'occasion.

On suivra également dès 16h30 les grands débuts de l'équipe de France masculine en rugby à 7 avec Antoine Dupont. Les Français ont de grandes chances d'obtenir une médaille et peut être même la médaille d'or. Premier match face aux USA avant le second face à l'Uruguay à 20h.

Le calendrier complet est à retrouver ici.