Boccia aux Jeux Paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

La boccia est un des sports uniquement présents aux Jeux paralympique et sans équivalent dans le programme olympique.

Si en athlétisme le lancer de marteau ou le saut de haies ne sont pas pratiqués aux Jeux paralympiques, la boccia est à l'inverse un sport paralympique à part entière. Depuis son apparition aux Jeux paralympiques de 1984, la boccia est un sport de salle pouvant s'apparenter à de la pétanque ou du curling.

Chaque joueur de boccia dispose de six balles qu'il lance ou fait rouler, dans le but de s'approcher le plus possible du "Jack", la balle blanche positionnée de l'autre côté du terrain de 12,5m de long et de six mètres de large. La boccia se pratique en individuel, en double, ou par équipe et le joueur ou l'équipe doit remporter quatre manches pour être déclarée vainqueur.

La boccia est réservée à des athlètes en fauteuil roulant et ne concerne que les handicaps moteur. Aussi, la position du joueur tout au long d'une manche reste la même et il ne peut se déplacer latéralement sur le terrain pour avoir un meilleur angle de jeu.

Bien que présente depuis 1984 aux Jeux paralympiques, la boccia ne s'est développé que récemment en France. "On n'a commencé à la structurer qu'en 2008/2009" explique Sophie Ternel, responsable développement Boccia handisport en France. Longtemps absente des Jeux paralympiques, les équipes de Frances se sont qualifiées pour la première fois lors des Jeux de Tokyo en 2021, et sera bien représentée pour les Jeux de Paris, où les équipes étaient directement qualifiée. Cinq athlètes tenteront donc de réaliser l'objectif annoncé par la fédération "au moins deux médailles en individuel et deux en double", Jules Menard, Fayçal Meguenni, Sonia Heckel, Aurélien Fabre et Aurélie Aubert.

Les classifications pour la boccia

Nommés selon la norme paralympiques par la lettre "BC" (pour boccia") les compétitions se divisent en quatre catégories, à la fois en individuel et par équipe

BC 1 : joueurs ayant des troubles musculaire nécessitant l'aide d'un assistant pour stabiliser le fauteuil ou donner la balle aux joueurs

BC 2 : joueurs ayant des troubles musculaires mais ne nécessitant pas un assistant pour l'aider

BC 3 : joueurs nécessitant une rampe pour faire rouler la balle car ne pouvant pas lancer directement. La rampe est placée par un assistant selon les instruction du joueur, et l'assistant doit tourner le dos au jeu pour ne pas influencer sur la position de la rampe et les décisions du joueur

BC 4 : Joueurs ayant des difficultés pour mouvoir les membres mais ne nécessitant pas d'assistance.

Le programme de la boccia aux Jeux paralympiques

La boccia se déroulera du 29 août au 5 septembre à l'Arena Paris Sud.

Compétitions en individuel

Toutes les catégories, de BC1 à BC4 masculines et féminines se déroulent en même temps

Phase de poule : du 29 au 31 août

du 29 au 31 août Quarts et demi-finales : 31 août et 1er septembre

31 août et 1er septembre Finales : 1er et 2 septembre

Compétitions par équipe

Aux Jeux paralympiques de Paris 2024 se dérouleront des compétitions de boccia mixte en double et par équipe