Tennis fauteuil aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le tennis fauteuil sera présent aux Jeux paralympiques au stade Roland-Garros.

Le tennis fauteuil est sûrement l'un des sport les plus développés du programme olympique. Créé dans les années 1980 et au programme des Jeux depuis 1992 et Barcelone, Le circuit professionnel est aujourd'hui intégré à l'ITF et compte plus de 150 tournoi par an, dont les quatre grand chelem : Roland-Garros, Wimbledon, l'Open d'Australie et l'US Open.

Le tennis fauteuil se pratique sur un terrain strictement identique au terrain de tennis et les règles sont pratiquement les mêmes. La seule différence est la possibilité de laisser rebondir deux fois la balle avant de la frapper contre une seule fois au tennis. Les matchs se disputent en deux sets gagnants de six jeux, avec jeu décisif à six partout et dans toutes les manches. Il se dispute en simple et en double, et à la différence du para tennis de table la raquette du joueur ne peut être accrochée à sa main. Il doit donc la tenir en permanence tout en se déplaçant à l'aide du fauteuil.

Le tennis fauteuil est un sport développé en France, avec de nombreux athlètes professionnels et internationaux. On retrouvera notamment chez les femmes Pauline Déroulède et chez les hommes Stéphane Houdet, double champion paralympique en double à Tokyo et à Rio.

Les classifications au tennis fauteuil

Il existe deux classifications différentes au tennis fauteuil :

Open : pour les joueurs ayant une atteinte aux membres inférieurs

Quad : pour les joueurs ayant une atteinte aux membres inférieurs et supérieurs.

Le programme du tennis fauteuil

Le tennis fauteuil se déroulera du 30 août au 7 septembre dans l'enceinte de Roland-Garros. Les finales auront lieu entre le 4 et le 7 septembre.