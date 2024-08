Para natation aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

La para natation est l'une des épreuves les plus populaires des Jeux paralympiques.

La para natation est une des disciplines phares des Jeux paralympiques avec l'athlétisme, et l'une de celles qui distribue le plus de médailles. On retrouve les quatre nages, crawl, dos, brasse et papillon en spécialité mais également en combiné quatre nages, et trois nages pour certaines classifications (sans le papillon). Présente depuis les Jeux de Rome en 1960, c'est certainement l'une des disciplines paralympiques les plus pratiquées dans le monde, car elle ne nécessite aucun équipement particulier. De plus, les prothèses sont interdites en compétition. Elle est également ouverte à tout type de handicap.

Les épreuves de para natation sont sensiblement les mêmes que celles de la natation aux Jeux olympique, avec toutefois une limitation de distance. En effet, il n'y a pas d'épreuves de plus de 400m dans le programme paralympique, même si on retrouve le 800m et le 1500m dans certaines autres compétitions internationales.

En fonction du handicap de chaque athlète, certaines règles peuvent être adaptées. Ainsi, dans les classifications non et malvoyants, un assistant peut être présent en bout de bassin pour indiquer au nageur la fin de la longueur à l'aide d'une perche avec un bout en mousse. De plus certains athlètes ne pouvant rester debout sur le plot de départ peuvent s'élancer directement dans l'eau, ou être maintenus par des assistants. Enfin dans les classification non et malvoyants, tous les athlètes doivent porter des lunettes de piscine opaques afin de garantir l'équité entre tous. La classe de handicap de chaque athlète est déterminée par un professionnel de santé certifié et lui permet de concourir dans la catégorie adaptée.

Les classifications pour la para natation

Comme pour le para athlétisme, les classifications pour la para natation sont nombreuses, et spécifique à chaque type de handicap. Trois acronymes distinguent les différents types de nages :

S : "Swimming" désigne les courses de nage libre, de dos et de brasse.

Au sein de chaque type de nage il existe des classifications distinctes :

S1 à S10/SB1 à SB9/SM1 à SM10 : concerne les handicaps physiques, le chiffre 1 étant le degré le plus élevé de perte fonctionnelle. On retrouve dans chaque classe des nageurs avec des handicaps différents, mais il est considéré que leurs capacités de performance dans la nage donnée est équivalente.

Le programme de la para natation

La para natation se tiendra du 29 août au 5 septembre dans l'enceinte de Paris La Défense Arena.