Jeux olympiques de Paris 2024 : les noms annoncés pour porter la flamme olympique à la cérémonie d'ouverture

Le suspense reste entier à quelques heures de la cérémonie d'ouverture quant à la personne qui allumera la flamme olympique ce vendredi soir.

À quelques heures du début officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 et l'allumage de la flamme olympique à l'issue d'une cérémonie d'ouverture historique sur la Seine, le nom de celle ou celui qui allumera la vasque dans le Jardin des Tuileries n'a toujours pas été révélé par le Comité d'organisation. Alors que de nombreux détails ont été présentés ces derniers jours concernant la cérémonie d'ouverture, l'identité du dernier relayeur ou de la dernière relayeuse est le secret le mieux gardé de ces JO. Au point que selon le président du Comité d'organisation Tony Estanguet, cette personne n'est pas elle-même au courant ! Il a en effet indiqué sur France Inter ce vendredi 26 juillet que le dernier porteur de la flamme ne le saurait qu'aujourd'hui. "J'ai prévu de prévenir le dernier relayeur aujourd'hui pour essayer de garder la confidentialité et un peu de surprise ". Avant d'ajouter, " donc il ou elle ne sait pas."

L'évidence Marie-José Pérec

Triple championne olympique, le nom de Marie-José Pérec est dans toutes les bouches depuis plusieurs semaines. Son statut d'olympienne, ses records, ... Tout dans son parcours et son palmarès la place comme une candidate idéale pour allumer la vasque ce soir. Mais elle-même n'y croit pas, et pense que cet honneur reviendra à Zinedine Zidane. "Moi je crois que ce sera Zinedine Zidane… Si j'étais choisie, ça me ferait vraiment super plaisir. Je serais très touchée. Mais si c'était à moi de choisir, je ne prendrais pas qu'une seule personne pour allumer la vasque. Comme je l'ai dit l'hiver dernier, à l'occasion des Étoiles du Sport, à Tignes, je prendrais un homme et une femme handisports, ainsi qu'un homme et une femme valides. Je mélangerai les gens parce que la France c'est ça aujourd'hui !"

La légende Zinedine Zidane

C'est en effet l'un des noms qui circule le plus derniers jours. Le champion du monde 1998 est pour de nombreux Français le meilleur sportif tricolore de tous les temps, et il jouit d'une popularité et d'une image immaculée. Sa discrétion médiatique en fait également un bon candidat pour pouvoir garder le secret jusqu'au dernier moment. Seulement, Zidane n'a jamais participé aux Jeux, et n'a pas une histoire particulière avec l'olympisme. C'est pour cela que pour Teddy Riner il ne sera pas choisi "Non, non, ce ne sera pas Zidane, sûr à 1000 % !"

Jean Dujardin ou une autre personnalité publique

Voir un acteur comme Jean Dujardin allumer la flamme olympique peut également être une possibilité. Mais ce dernier, après l'épisode de la Coupe de monde de rugby l'an dernier, ne devrait pas être tenté de renouveler l'expérience. Omar Sy est également régulièrement cité, mais ça ne semble pas être dans les plans du Comité d'organisation.