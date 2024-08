Kevin Mayer aux JO : le Français forfait pour le décathlon ? "10% de chance de participer"

Blessé le 7 juillet dernier, Kevin Mayer a donné des nouvelles de sa rééducation et de sa potentielle participation au décathlon vendredi. Et les nouvelles ne sont pas rassurantes.

Sa qualification pour les Jeux olympiques avait été un feuilleton suivi par de nombreux Français. Après plusieurs tentatives avortées, Kevin Mayer a finalement validé son ticket pour les Jeux de Paris en réalisant les minimas lors des championnats d'Europe à Rome au mois de juin de dernier. Avec un concours maitrisé, il paraissait alors revenu à une bonne forme physique, et semblait pouvoir se battre pour la médaille.

Seulement, le Français s'est écroulé le 7 juillet dernier au meeting de Paris. Lors d'une épreuve de course de haies, Mayer s'est en effet déchiré "le tendon du semi membraneux", au niveau de l'ischio-jambier. "Je suis à deux doigts de ne plus avoir de tendon" a expliqué Kevin Mayer lors d'une conférence de presse donnée mardi dernier au Club France.

Depuis, il a engagé une course contre-la-montre pour réussir à participer au décathlon, qui débute ce vendredi 2 août au stade de France. Trois semaines visiblement très difficiles pour le Français, qui est apparu très marqué en conférence de presse. "Si j'arrive pas à faire 30 mètres à fond sans rien ressentir, c'est sûr que ça ne passera pas sur 100 mètres. On va attendre le dernier moment. Quitte à ne pas être au Stade de France vendredi, on fera les ultimes tests jeudi. Je vais retourner m'entraîner et si ça passe c'est un miracle."

Malgré cette rééducation express de la part du Français pour tenter d'être présent au stade de France, il reste assez pessimiste quant à sa capacité à participer au décathlon vendredi. "Le cycle de la course me pose problème. Je ne sais pas si je suis capable de faire un 30 mètres en sprint. Ce sera la seule condition pour que je sois présent au Stade de France le vendredi matin pour le 100 mètres."

Il estime ses chances de participation, sans même parler d'une médaille, à moins de dix pour cent. "Beaucoup de médecins diront qu'il n'y a aucune chance que je sois au départ du 100 mètres. Mais la progression que j'ai eue ces dernières semaines me laisse espérer que j'ai 10% de chances d'être au départ du 100 mètres vendredi."

Le programme complet du décathlon

Vendredi 2 août

10h05 : 100m

10h55 : saut en longueur

12h15 : lancer de poids

18h : saut en hauteur

20h50 : 400m

Samedi 3 août