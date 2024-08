Jeux paralympiques 2024 : pourquoi la flamme ne part pas d'Athènes mais d'Angleterre ?

La flamme paralympique a sa propre histoire et son propre rituel.

Contrairement à la flamme olympique, la flamme paralympique ne part pas d'Athènes en raison de l'histoire distincte et les valeurs spécifiques des Jeux paralympiques. Alors que les Jeux olympiques modernes trouvent leurs racines dans la Grèce antique, avec Athènes symbolisant le berceau de l'olympisme, les Jeux paralympiques ont une origine différente, qui reflète une autre dimension.

Pour comprendre, il faut comprendre la création de ces Jeux. En effet, les Jeux paralympiques ont vu le jour à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec une première édition organisée en 1948 à Stoke Mandeville, en Angleterre. Ces jeux étaient initialement destinés aux vétérans de guerre handicapés, pour leur offrir une opportunité de réhabilitation et de compétition sportive. Ce contexte historique confère aux Jeux paralympiques une identité unique, distincte de celle des Jeux Olympiques. Ainsi, la flamme paralympique n'a pas besoin de se référer à Athènes, car elle puise son symbolisme dans un parcours et une histoire qui lui sont propres.

Chaque pays hôte des Jeux Paralympiques a l'opportunité de créer un rituel d'allumage qui reflète sa propre culture, tout en rendant hommage aux athlètes paralympiques. Pour Paris 2024, une fois allumée à Stoke Mandeville, la Flamme traversera également la mer mais cette fois-ci via le tunnel sous la Manche qui marquera le début du relais. 24 athlètes anglais entameront symboliquement la traversée du tunnel et seront rejoints à mi-chemin entre le Royaume-Uni et la France par 24 athlètes français. Pendant 4 jours, du 25 au 28 août 2024, quelques 1 000 Eclaireurs porteront la Flamme Paralympique dans une cinquantaine de villes, réparties dans toutes les régions de l'Hexagone.