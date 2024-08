JO 2024 : le programme du vendredi 2 août

Neuvième jour de compétition aux JO de Paris 2024, avec potentiellement des médailles dans tous les sens.

Ce vendredi 2 août pourrait être un feu d'artifice de médailles pour l'équipe de France. Tous les regards seront tournés vers le Champ de Mars pour les compétitions des poids lourds : Teddy Riner chez les hommes et Romane Dicko chez les femmes. Si Romane Dicko vise en premier titre olympique, Teddy Riner veut lui aller chercher son troisième sacre.

Il faudra également regarder du côté de Versailles, avec le concours de saut d'obstacle par équipe, discipline qui avait rapporté une médaille d'or en 2016. L'aviron pourrait également ramener une nouvelle médaille avec Claire Bové et Laura Tarandola en eux de couple poids léger.

Derrière la figure de Romain Canonne, les épéistes français feront également figure de favoris pour la compétition par équipe. Ce sera également la première journée du décathlon, ainsi que les quarts de finale masculins du football.

Ce vendredi soir, c'est du côté de la natation que les médailles, et peut-être les titres, pourraient pleuvoir sur la sélection bleue. Florent Manaudou pourrait aller chercher une quatrième médaille sur le 50m nage libre, avec également Maxime Grousset à surveiller sur la distance. Sur le 200m dos, les Françaises ont de belles chances de médaille avec Pauline Mahieu et Emma Terebo. Enfin, le point d'orgue de la journée pourrait être le 200m 4 nages et Léon Marchand.

Le calendrier complet est à retrouver ici.