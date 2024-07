Joan-Benjamin Gaba : vers un exploit aux JO, qui est la sensation du jour en judo ?

Joan-Benjamin Gaba a créé la surprise aux Jeux Olympiques de Paris lundi 29 juillet en rejoignant les demi-finales du tournoi en -73kg. Le judoka français a écarté deux favoris pour l'or dont le Japonais Hashimoto en quarts de finale. De quoi rêver d'une consécration olympique...

Et si c'était la grosse cote, l'immense surprise des Jeux Olympiques côté bleu ? 35e Mondial avant ces JO, Joan-Benjamin Gaba ne faisait pas vraiment partie des favoris pour une médaille olympique, surtout au sein d'une équipe française qui comprend de grands noms et des espoirs avoués de titres, de Luka Mkheidze (médaillé d'argent en -60kg en ouverture de ces JO) à Teddy Riner chez les hommes mais aussi Clarisse Agbegnenou chez les femmes.

Son parcours a déjà fait mentir plus d'un pronostic puisqu'il a éliminé dès le premier tour le vice-champion olympique en titre et triple médaillé olympique, le Géorgien Lasha Shavdatuashvili sorti suite à une 3e pénalité (shido). S'ouvrant ainsi le tableau, il a ensuite aisément disposé sur immobilisation du modeste Tanzanien Andrew Thomas Mlugu, 101e mondial, pour se hisser en quart de finale et jouer possiblement une médaille via le tableau de repêchage.

De repêchage, il n y aura pourtant pas puisque Gaba a créé l'énorme sensation du jour dans sa catégorie face au Japonais Soishi Hashimoto ! Son modeste palmarès en senior (une médaille de bronze européenne) faisait peine à voir par rapport aux cinq médailles mondiales du Japonais dont un titre. Mais Joan-Benjamin Gaba, sans complexe, a parfaitement su faire déjouer le favori nippon, notamment sur la prise de garde avant de s'imposer en golden score sur une nouvelle pénalité pour Hashimoto, désabusé et à court de solutions.

Quel âge a Joan-Benjamin Gaba ? Son portrait express avant les JO

Joan-Benjamin Gaba, 23 ans seulement, est membre de l'armée au sein de la Marine nationale et pensionnaire de l'INSEP. Il a débuté le judo à six ans, inscrit par ses parents qui souhaitaient canaliser son énergie débordante ! Lui qui partage sur les réseaux sociaux les sons créés avec ses amis à Epinay-sur-Orge sous le nom d'"Ezo" est donc à deux combats de l'or olympique, lui qui a glané sa seule médaille individuelle en senior aux championnats d'Europe 2024 avant de s'incliner au 2e tour des derniers Mondiaux.

Il devra pour cela faire parler son physique et son jeu d'attaque pour écarter un autre outsider en demi-finale, le Moldave Adil Osmanov 24 ans et récent vainqueur du Grand Chelem d'Antalya. La demi-finale est prévue à partir de 16h, suivie de la petite finale pour la médaille de bronze en cas de défaite et de la grande finale pour la médaille d'or en cas de victoire.