Kristof Milak : record, âge, titres... Qui est le grand rival de Léon Marchand aux JO sur 200m papillon ?

KRISTOF MILAK. C'est le favori logique et le rival numéro 1 de Léon Marchand dans sa quête d'un deuxième titre olympique ce mercredi en finale du 200m papillon des JO de Paris. Kristof Milak s'avance fort d'un prodigieux record du monde et d'un joli come-back à Paris.

C'était l'une des inconnues du formidable défi que s'est lancé Léon Marchand aux JO de Paris en décidant de doubler le même jour les finales de 200m papillon et du 200m brasse. Si le Français a tout optimisé avec son équipe pour récupérer au mieux entre les deux courses à la Paris La Défense Arena, il doit aussi évidemment composer avec l'adversité ce mercredi 31 juillet. Un nom a resurgi au fil des séries et des demi-finales du 200m papillon : Kristof Milak.

Les suiveurs de la natation connaissent évidemment le Hongrois depuis plusieurs années mais son absence aux Mondiaux en 2023 (qui avait d'ailleurs "profité" à Léon Marchand pour empocher le titre mondial sur la distance) et les performances de ces derniers mois avaient fait naître de nombreux doutes sur son état de forme aux JO. Le nageur de 24 ans y a répondu à Paris en réalisant le meilleur chrono des demi-finales en 1'52"72, plus rapide que Léon Marchand, vainqueur de sa propre demi-finale en 1'53"50.

La donne aurait-elle changé ? Si le 200m papillon avait été présenté comme plus accessible au début de la quinzaine olympique, le 200m brasse disputé deux heures plus tard ce mercredi est brusquement devenu "plus facile" sur le papier pour Marchand à l'heure de viser à nouveau l'or olympique. La faute à Milak...

Marchand - Milak : leurs records sur 200m papillon face à face

Que valent les deux hommes en duel face à face ? Avantage à Milak sur cette distance. Si l'on prend les deux meilleurs chronos réalisés par le Français et le Hongrois sur cette distance, le match s'annonce déséquilibré. Kristof Milak est tout simplement le recordman du monde du 200 mètres papillon. Il a battu le record iconique de Michael Phelps en 2019 et l'a encore amélioré en 2022 en 1'50"34, une performance réalisée à domicile à Budapest lors des championnats du monde... où il avait glané l'or devant Léon Marchand 2e.

Il détient aussi le record olympique en 1'51"25 depuis les derniers JO de Tokyo en 2021. Milak avait alors glané l'or sur 200 mètres mais aussi l'argent sur 100 mètres papillon. Pour ses premiers JO, à l'âge de 19 ans, Léon Marchand avait été éliminé en demi-finale du 200m papillon. A titre de comparaison, le record personnel de Léon Marchand sur 200m papillon est de 1'52"43 réalisé l'an dernier en finale des Mondiaux. Soit tout de même plus d'une seconde de plus que le record olympique de Kristof Milak et deux secondes plus que le record du monde...

Le défi serait-il trop corsé ? Peut-être mais Léon Marchand peut aussi s'appuyer sur son entraînement auprès de Bob Bowman aux Etats-Unis, le mentor de Michael Phelps grand spécialiste du papillon, sur sa dynamique née de son titre olympique sur 400m 4 nages dimanche, sur sa coulée majuscule, sur la folie du public parisien pour le pousser et bien sûr sur les interrogations persistantes autour de son rival hongrois.

Kristof Milak saura-t-il à nouveau se hisser à hauteur de ses records ou est-il déjà à son maximum ? Comment réagira le Hongrois s'il voit le Français s'accrocher au fil de la course ou même le devancer au départ, lui qui avait plutôt l'habitude d'écraser ses courses ? Autant de questions clés autour d'une course qui s'annonce déjà comme l'un des grands rendez-vous des JO. Rendez-vous à 20h30 sur Linternaute pour la suivre en direct via notre live dédié à retrouver en un clic sur la photo ci-dessus.