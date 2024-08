JO 2024 : le programme du dimanche 4 août

Onzième jour de compétition aux JO de Paris 2024 et jour de l'épreuve reine, le 100m.

À 21h55, tous les yeux seront tournés vers la piste d'athlétisme du Stade de France. Ce sera l'heure du mythique 100m, une ligne droite parcourue en moins de 10 secondes pour devenir la star des Jeux. Parmi les favoris, il faudra compter sur Noah Lyles, champion du monde l'an passé à Budapest. Mais d'autres Américains pourraient contrecarrer ses plans, et notamment Christian Coleman.

Avant cela, la finale du tournoi de tennis sera à suivre absolument. Qui pour succéder à Alexander Zverev ? Les Espagnols Nadal et Alcaraz font figure de favoris, tout comme Jannik Sinner et Novak Djokovic. La course en ligne féminine de cyclisme aura également lieu ce dimanche.

Le calendrier complet est à retrouver ici.