Tennis aux JO 2024 : Nadal face à Djokovic, les résultats des matchs

Dans le reste des favoris, la principale affiche du jour dans l'enceinte de Roland-Garros oppose Rafael Nadal à Novak Djokovic, pour un 60e duel entre les deux légendes du tennis. Carlos Alcaraz est de son côté programmé en session de nuit face à Tallon Griekspoor. À suivre également Coco Gauff contre Maria Lourde Carle, Casper Ruud face à Vavassoriet l'affiche en double masculin entre Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic contre les Américains Tommy Paul et Taylor Fritz.

10:00 - Le programme des Français

Trois Français sont sur les courts en simple ce lundi , avec Diane Parry face à Iga Swiatek à midi sur le court Philippe Chatrier, le numéro un français Ugo Humbert opposé à Facundo Cerundolo en deuxième rotation sur le court Simonne Mathieu, et Clara Burel contre Marta Kostyuk. En double, Arthur Fils et Ugo Humbert débutent face à la paire belge Sander Gill et Joran Vliegen tandis qu'en double mixte Caroline Garcia et Edouard Roger-Vasselin sont opposés aux Japonais Shibahara et Nishikori.