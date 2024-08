JO 2024. France - Égypte : les Bleuets tombent sur un mur, suivez le match en direct

Après un peu plus de 30 minutes disputées dans ce France - Égypte, l'arbitre de la rencontre a dû intervenir à plusieurs reprises. Le match est haché.

Après un tâcle très appuyé de Shehata, Truffert reste au sol et les Égyptiens sortent le ballon. L'arbitre de ce France - Égypte n'a rien signalé et le jeu finit par reprendre.

Sur un corner égyptien tiré au poteau, Fayed reprend au premier poteau mais sa déviation file au second poteau.

Après avoir défendu pendant quelques minutes, les Égyptiens ressortent et se portent à nouveau à l'attaque dans un France - Égypte qui manque encore d'occasion.

Le Bavarois se charge d'un coup-franc lointain mais il est trop profond et ne trouve aucun partenaire. Le gardien égyptien peut relancer son camp.

Zizo est trouvé aux abords de la surface. Ce dernier prend sa chance mais son plat du pied manque de puissance et de précisions. Guillaume Restes s'impose facilement.

L'ailier français se remet sur son pied gauche et enroule mais Abdelmaguid est sur la trajectoire et heureusement pour les siens car la frappe d'Olise prenait la direction des buts.

L'attaquant lyonnais rend le ballon aux Égyptiens après une mauvaise remise dos au but.

Les Bleuets ont pris l'ascendant dans ce France - Égypte et s'installent dans le camp adverse.

Le latéral élimine son vis à vis sur un crochet mais fini par glisser et perdre le ballon. Les Français vont mieux dans ce France - Égypte.

Truffert est trouvé dans la profondeur. Le latéral contrôle et enchaine avec une reprise puissante mais le portier égyptien fait une belle parade.

L'entame de ce France - Égypte tourne totalement en l'avantage des Égyptiens. Ces derniers rentrent dans le match sans complexe et la France doit faire le dos rond.

Les Pharaons obtiennent un premier coup-franc dans ce France - Égypte mais Zizo manque de précision et la défense française repousse.

L'arbitre hondurien Said Martinez donne le coup d'envoi de ce France - Égypte, demi-finale des JO 2024 . Les Bleuets peuvent déjà s'assurer une médaille à l'issue de cette soirée.

À moins de cinq minutes du coup d'envoi de ce France - Égypte, les deux formations sont entrées sur la pelouse du Groupama Stadium et entonnent leurs hymnes nationaux.

20:49 - Leur adversaire connu

L'équipe de France olympique connait son potentiel futur adversaire en finale olympique. Le match entre le Maroc et l'Espagne s'est joué en fin d'après-midi dans ces JO 2024 et la bande d'Achraf Hakimi a été renversée et échoue à atteindre une finale olympique. Les Espagnols se sont imposés après avoir concédé l'ouverture du score (2-1).