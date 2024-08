Points, épreuves... Qu'est ce que l'omnium en cyclisme sur piste aux JO 2024 ?

Avec une belle chance de médaille pour la France, découvrez le principe de cette course à part en cyclisme sur piste.

Benjamin Thomas, double champion du monde et triple vice-champion du monde depuis 2017 est très attendu à l'occasion de ces Jeux olympiques de Paris. Il pourrait être le seul champion olympique sur cyclisme sur piste. L'omnium, c'est tout simplement une épreuve qui en englobe quatre, regroupées en trois heures. Toutes ces courses, que sont le scratch, la course à élimination, la course aux points et la course tempo profitent aux cyclistes très endurants.

Le scratch

Il s'agit simplement d'une course où le but est d'être le premier à franchir la ligne. Les hommes parcourent 10 km et les femmes 7,5 km, soit respectivement 40 et 30 tours.

La course tempo

Ce sont les mêmes distances que le scratch, mais le premier arrivé ne remporte pas obligatoirement la course car, à chaque tour, et ce dès le cinquième, un sprint est disputé pour offrir un point à celui qui passe en tête. Si des cyclistes prennent un tour au peloton, il prend 20 points d'un coup.

La course à élimination

Comme le nom de l'épreuve l'indique, les coureurs se font éliminer au fur et à mesure que la course avance. Les coureurs prennent le départ ensemble, mais tous les deux tours, l'un d'entre eux, le dernier à passer la ligne, sort de la course.

La course aux points

Avec 25 km pour les hommes et 20 km pour les femmes, c'est la course où tout peut basculer car de très nombreux points sont en jeu et s'ajoutent au total des cyclistes. Il existe plusieurs façons de marquer des points, la première est le sprint qui est disputé tous les dix tours. À chaque fois les quatre premiers marquent des points, respectivement 5, 3, 2 et 1. Le dernier sprint, celui de l'arrivée, est lui doublé permettant de glaner 10, 6, 4 et 2 points. Autre façon de prendre les points, le pistard qui gagne un tour sur le peloton voit 20 points rentrer dans son total, et au contraire, celui qui prend un tour par le peloton en perd 20.

Le système des points

Lors des trois premières épreuves, le vainqueur empoche 40 points, le deuxième 38, le troisième 36, jusqu'au vingtième qui prend 2 points. Pour la course aux points, l'athlète glane des points au cours de l'épreuve comme expliqué juste en haut