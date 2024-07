JO 2024 : la liste de tous les porte-drapeaux français pour les JO

Voici la liste des porte-drapeaux français depuis l'apparition de ce rôle en 1912 lors des Jeux de Stockholm.

Être porte-drapeau est un honneur et une marque de reconnaissance dont rêve tout sportif participant un jour aux Jeux olympiques. Cela implique un rôle bien particulier dans l'équipe. Les porte-drapeaux arrivent en effet en tête de leur délégation lors de la cérémonie d'ouverture et mènent les athlètes, mais ce rôle leur confère d'autres missions, parfois plus implicites. Déjà, ils doivent assumer une pression médiatique supplémentaire, avec des sollicitations très importantes. Mais ils ont également une mission implicite de porte-parole des athlètes, de leader de la délégation dont ils assurent la dynamique.

Depuis les Jeux de Tokyo en 2021, il n'y a plus un porte-drapeau, mais un duo composé d'une et d'un athlète. C'est le cas dans toutes les délégations présentes, hormis quelques unes qui n'ont qu'un seul sportif ou une seule sportive présente aux Jeux. Pour les premiers Jeux avec cette règle, c'est Clarisse Agbégnénou et Samir Aït Saïd qui avaient représenté la délégation française. À Paris, Mélina Robert-Michon et Florent Manaudou leur succèderont. Pour la première fois, les deux porte-drapeaux ont été sélectionnés par l'ensemble de leurs pairs, les athlètes sélectionnés pour les Jeux.

Les porte-drapeaux français dans l'histoire