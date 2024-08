Cécifoot aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Les Brésiliens sont candidats à un sixième titre consécutif au pied de la tour Eiffel en cécifoot.

Le cécifoot est une des disciplines récentes des jeux paralympiques. C'est en effet la sixième édition des Jeux où le cécifoot est présent, soit depuis Athènes en 2004. Le cécifoot est une discipline pratiquée uniquement par des joueurs aveugles ou malvoyants, et se déroule sur un terrain aux dimensions plus ou moins semblables à celles d'un terrain de handball. Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent dans un match de deux fois vingt minutes. Il n'y a pas de touches au cécifoot, des barrières étant placées autour du terrain pour éviter au ballon de sortir.

La principal différence dans le matériel au cécifoot est le ballon. Ce dernier fait en effet du bruit lorsqu'il roule, afin de permettre aux joueurs de le localiser. En conséquence, le public doit rester silencieux durant les phases de jeu. Trois assistants sont également placés autour du terrain pour permettre aux joueurs de se repérer. Contrairement à la majorité des sports, il n'y a pas de tournoi féminin de cécifoot aux Jeux olympiques, mais uniquement un tournoi masculin.

Si le cécifoot est pratiqué par des athlètes aveugles ou malvoyants, le gardien peut lui être voyant, et il joue un rôle fondamental dans le placement de ses coéquipiers en défense. Le sport est dominé depuis son introduction par le Brésil, qui a remporté toutes les compétitions paralympiques et veut à Paris aller chercher sa sixième médaille d'or consécutive. En France, le sport se développe et les Bleus ont remporté en 2012 la médaille d'argent à Londres, et sont vice-champions d'Europe en titre. Mais la route pour une médaille s'annonce difficile pour les Bleus, qui retrouveront dès les matchs de poules les quintuples champions olympiques brésiliens. Il faudra terminer dans les deux premiers pour entrer en demi-finale et espérer la médaille.

Les classifications pour le cécifoot

Le cécifoot est réservé aux athlètes ayant une déficience visuelle. Néanmoins, afin de garantir l'équité entre les différentes équipes, tous les joueurs de champ portent un masque occultant.

Le programme du cécifoot

Le cécifoot se déroulera du 1er au 7 septembre au pied de la Tour Eiffel, au cœur de Paris

Dimanche 1er septembre

11h30 : Japon - Colombie

13h30 : Maroc - Argentine

18h30 : Brésil - Turquie

20h30 : France - Chine

Lundi 2 septembre

11h30 : Argentine - Colombie

13h30 : Japon - Maroc

18h30 : Turquie - Chine

20h30 : France - Brésil

Mardi 3 septembre

11h30 : Colombie - Maroc

13h30 : Argentine - Japon

18h30 : Chine - Brésil

20h30 : Turquie - France

Jeudi 5 septembre

11h30 : Match pour la 7e et 8e place

13h : Match pour la 5e et 6e place

17h30 : Demi-finale

20h : Demi-finale

Samedi 7 septembre