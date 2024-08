Escrime fauteuil aux Jeux Paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

L'Escrime fauteuil prendra possession du Grand Palais entre le 3 et le 7 septembre prochain.

Discipline historique des Jeux olympiques modernes, c'est tout naturellement que l'escrime s'est inscrit dans le programme paralympique dès les Jeux de Rome en 1960. Lors des Jeux paralympiques, l'escrime ne se pratique qu'en fauteuil, et ce dernier n'est pas mobile sur la piste mais fixe. Aussi, la distance entre les deux opposants reste la même tout au long du combat. C'est l'escrimeur avec l'allonge la plus courte qui décide de l'écartement entre les deux positions, et cette dernière tient également compte de la main d'arme du tireur (gauche ou droite).

On retrouve dans le programme paralympique d'escrime fauteuil les trois armes traditionnelles de l'escrime : le fleuret, le sabre et l'épée, mais les athlètes participent tous à deux armes différentes. Les règles de priorité pour le fleuret et pour le sabre demeurent en escrime fauteuil, il faut donc attaquer le premier ou contrer une attaque adverse en parant ou en évitant avant de riposter pour pouvoir marquer. En revanche, pas de priorité à l'épée et les touches simultanées donnent lieu à un point de part et d'autre. Les zones de touche sont également les mêmes en escrime fauteuil et en escrime pour le fleuret et le sabre, respectivement le tronc et la partie supérieure du corps (tronc, bras et masque). En revanche on ne peut toucher à l'épée que dans la partie supérieur du corps, contrairement à tout le corps en épée olympique.

L'escrime fauteuil est historiquement une des disciplines phares des Français, avec 143 médailles remportées donc 62 titres. Cependant avec un seul titre depuis 2012 la France est très sérieusement concurrencée, notamment par la Chine qui remporte désormais la plupart des médailles. Trois escrimeuses et quatre escrimeurs seront à Paris pour espérer aller chercher des médailles : Clémence Delavoipiere, Cécile Demaude, Brianna Vidé, Ludovic Lemoine, Yohan Peter, Damien Tokatlian et Maxime Valet.

Les classifications pour l'escrime fauteuil

Depuis 1996, il existe deux catégories dans chaque arme d'escrime fauteuil. La catégorie A concerne les escrimeurs ayant un handicap à un membre inférieur mais pouvant bouger la partie supérieur du corps, tandis que la catégorie B rassemble les athlètes ne pouvant pas avoir une mobilité volontaire du tronc.

Le programme de l'escrime fauteuil

L'escrime fauteuil se déroulera du 3 au 7 septembre 2024 au Grand Palais.