Para aviron aux Jeux paralympiques : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le para aviron est une belle chance de médaille pour la délégation française.

Le para aviron est une des disciplines les plus récentes des Jeux paralympiques. Présent depuis 2008 et les Jeux de Pékin, il était à l'origine disputé sur une distance de 1000m. Depuis les Jeux de Tokyo en 2021, le para aviron a rejoint la distance olympique de 2000m.

Les courses de para aviron peuvent durer jusqu'à dix minutes et demandent un effort physique particulièrement important. De manière générale, les règles sont les mêmes que pour l'aviron, avec différentes catégories de bateaux. Aux Jeux paralympiques, les épreuves de para aviron sont soit en individuel, soit mixtes. On retrouve donc le skiff en individuel, hommes et femmes, le deux de couple mixte et le quatre de pointe avec barreur mixte.

Pour ces Jeux de Paris 2024, la France a qualifié le maximum de bateaux en para aviron, avec un équipage dans chaque catégorie.

Les classifications pour le para aviron

Il y a trois catégories pour le para aviron :

PR1 : athlètes ne pouvant utiliser ni leurs jambes, ni leurs bras. Ils concourent uniquement en individuel sur un bateau skiff avec des flotteurs de stabilisation. Le rameur dispose de deux rames.

PR2 : athlètes ne pouvant pas utiliser leurs jambes. Catégorie uniquement en équipage double mixte, avec deux rames chacun.

PR 3 : les athlètes peuvent utiliser leurs jambes. Deux épreuves se disputent en catégorie PR3 : le deux de couple mixte, et le quatre de pointe mixte avec barreur. Dans cette dernière, chaque membre de l'équipage a une seule rame, et il ne peut y a voir plus de deux déficients visuels par bateau.

Le programme du para aviron

Le para aviron se dispute sur le bassin nautique de Vaires-sur-Marne, entre le 30 août et le 1er septembre.

Vendredi 30 août

9h30 : PR1 Skiff, Femmes, séries

10h10 : PR1 Skiff, Hommes, séries

10h50 : PR2 deux de couple mixte, séries

11h30 : PR3 deux de couple mixte, séries

12h10 : PR3 quatre de pointe mixte avec barreur, série

Samedi 31 août

9h30 : PR1 Skiff, Femmes, repêchages

10h10 : PR1 Skiff, Hommes, repêchages

10h50 : PR2 deux de couple mixte, repêchages

11h10 : PR3 deux de couple mixte, repêchages

11h30 : PR3 quatre de pointe mixte avec barreur, repêchages

Dimanche 1er septembre