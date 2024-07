Loana Lecomte : "Le ski alpin m'a beaucoup apporté", qui est la Française ?

La Française Loana Lecomte est une cycliste française, spécialiste du VTT.

"Le ski alpin m'a beaucoup apporté sur l'engagement, le fait de débrancher le cerveau et ne pas avoir peur, ç'a été un réel bénéfice en VTT". La Française Loana Lecomte est l'une des favorites de la course de VTT cross country de ces JO de Paris 2024. Elle le doit notamment à son passé de skieuse. Sa rivale, Pauline Ferrand-Prévot admet même qu'elle est supérieure techniquement. Pour rappel, Loanao Lecomte a terminé à la 6e place à Tokyo pour ses premiers Jeux. "À Tokyo, j'étais jeune, je manquais d'expérience. Les Jeux ne sont comparables à aucune autre course et mon objectif était à la base un top 8, découvrir et surtout prendre de l'expérience en vue des JO de Paris, pour savoir comment me préparer et me protéger".

Née le 8 août 199 à Annecy (Haute-Savoie) et donc aujourd'hui âgée de 21 ans, Loana Lecomte a grandi dans la station des Carroz d'Arâches (à environ 75 km d'Annecy) et est toujours restée fidèle à sa région d'origine, où elle habite encore aujourd'hui, malgré un passage au pôle France VTT de Besançon. "J'ai un attachement presque viscéral à la région d'Annecy, confiait-elle en mars dernier à MK Sport. Je m'y sens bien, épanouie et donc efficace à l'entraînement. Cette terre, c'est ma zone de confort ! Pour le VTT, c'est juste royal, notamment le Semnoz qui se révèle être une véritable fourmilière à sentiers". Après avoir naturellement opté pour le ski dès l'enfance, la jeune femme a ensuite découvert le cyclisme et plus particulièrement le VTT grâce à son grand-père, vers l'âge de 10 ans.

Loana Lecomte possédait indéniablement de réelles prédispositions pour briller en VTT. Outre la pratique du ski alpin, qui lui a permis de rapidement se familiariser avec la vitesse, la maîtrise de la pente et de développer son sens du pilotage, la jeune femme possède un gabarit (une taille de 1,62m) qui lui permet également de disposer de grosse qualités d'explosivité. "Mon levier de progression, c'est l'endurance, a-t-elle toutefois confié à MK Sport. Je cours en catégorie Elites, avec des athlètes plus âgées que moi, qui disposent d'une plus grosse caisse".

Ce poids plume n'a toutefois pas tardé à rivaliser avec ses aînées sur le circuite Elites de VTT. Mieux, pour sa première année complète au plus haut niveau, Loana Lecomte a remporté les quatre premières épreuves de Coupe du monde en 2021 (Albstadt, Nove Mesto, Leogang, Les Gets), après avoir déjà remporté une manche l'an passé alors qu'elle était encore Espoir (à Nove Mesto). La jeune vététiste a aussi décroché quatre fois le titre de championne de France de cross country en 2021, 2022, 2023 et 2024. Elle est championne d'Europe en 2022 et vice championne du monde en 2023.

L'une des principales rivales de Loana Lecomte devrait être une autre Française, en l'occurrence Pauline Ferrand-Prévot, star de la discipline mais qui n'a encore jamais décroché l'or aux JO. "C'est la victoire que je veux le plus. On s'entend très bien en dehors, mais la course, c'est la course. Là, on ne sera plus copines". Une concurrence avec laquelle les deux jeunes femmes devront composer pour tenter d'apporter la médaille d'or à l'équipe de France...