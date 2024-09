Para triathlon aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le para triathlon est une des épreuves le plus populaires des Jeux paralympiques.

Le para triathlon des Jeux de Paris 2024 se tiendra les dimanches 1er et lundi 2 septembre dans le cœur de la capitale. Nouveauté des Jeux olympiques de Rio en 2016, la para triathlon a connu dès son entrée au programme paralympique un véritable engouement.

Le para triathlon des Jeux se dispute sur un format de 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course. Cette discipline décerne 11 titres individuels en fonction des classifications, et certaines épreuves peuvent être adaptées. Ainsi, on peut voir certaines épreuves se disputer en handbike pour le cyclisme et en fauteuil d'athlétisme pour pour la partie de course à pied.

Porte-drapeau de la délégation tricolore, le Normand Alexis Hanquinquant est favori pour un doublé paralympique après l'or décroché à Tockyo. De manière générale, le para triathlon est une des disciplines fortes pour l'équipe de France, avec 8 titres remportés lors des derniers mondiaux et une délégation de 21 athlètes présents.

Les classifications pour le para triathlon

Les trois catégories de handicap concourant en para triathlon sont séparées en différentes classes.

PTWC 1 et 2 : réservé aux athlètes ayant un handicap aux membres inférieurs nécessitant l'usage d'un handbike et d'un fauteuil d'athlétisme.

PTS 2 à 5 : classes destinées aux athlètes ayant un handicap de membre supérieur et/ou inférieur ne nécessitant pas de handbike et d'un fauteuil d'athlétisme. Les concurrent peuvent en revanche utiliser une prothèse pour le vélo et la course à pied.

PTVI 1 à 3 : athlètes malvoyants et non voyants. Les athlètes non voyants sont accompagnés d'un guide et effectuent le vélo en tandem.

Le programme du para triathlon

Le para triathlon se déroulera les 1er et 2 septembre dans le centre de Paris.