Romain Cannone : qui est l'escrimeur français en conflit avec la fédération ?

CANNONE. Malgré un conflit ouvert avec la Fédération française d'escrime, Romain Cannone vise le doublé à l'épée cet été à Paris. Biographie, palmarès, découvrez qui est l'escrimeur français.

Romain Cannone est né le 12 avril 1997 à Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce n’est pourtant pas en région parisienne qu’il grandit, mais au Brésil, où s’installent ses parents. Mais rapidement, la famille Cannone déménage aux États-Unis, du côté de New York, où les parents de Romain montent une première boutique de macarons à Manhattan, avant d'en ouvrir deux autres dans « la ville qui ne dort jamais ». C’est là-bas que le jeune Romain découvre l’escrime, « à douze ans dans un club à Coney Island, en dessous de Brooklyn, avec un coach ukrainien. »

D'abord intéressé par le fleuret, il s'oriente vers l'épée et est entraîné par Michael Mokretsov au sein de la New York Fencing Academy. Ce n’est qu’à 19 ans qu’il revient s’installer en France pour continuer sa carrière d’escrimeur, après avoir été boudé par les Américains. Il en garde une rancune tenace. « J'ai la haine contre eux, reconnaissait-il dans L’Equipe en 2021. Ils n'ont pas voulu de moi, pourtant j'avais de bons résultats mais je n'ai pas pu tirer pour eux. » Champion d'Europe junior par équipes 2015, Romain Cannone a du mal à démontrer son talent au niveau international, et ne monte pas sur un podium international individuel chez les seniors avant les JO de Tokyo, en 2021.

Initialement remplaçant, l’épéiste français est finalement sélectionné en individuel, grâce au retrait de dernière minute de Daniel Jérent (visé par une enquête de l'AFLD pour un contrôle positif à un diurétique). Pas impressionné, Cannone réussit la compétition de sa vie et décroche la médaille d’or au Japon à la surprise générale. Propulsé par cette victoire, le Français a aussi été sacré champion du monde en 2022, année qu’il termine à la place de numéro un mondial.

Quel est le palmarès de Romain Cannone ?

Avant de décrocher la médaille d’or en individuel aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Romain Cannone n’avait jamais performé lors des championnats internationaux ou lors d’épreuves de la Coupe du monde. Mais depuis son sacre olympique, Cannone a été champion du monde en 2022 (en individuel et par équipes) et a décroché la médaille de bronze aux Mondiaux en 2023. Il a également remporté une épreuve de Coupe du monde (à Tbilissi en 2023, en individuel et par équipes).

Pourquoi Romain Cannone est-il en conflit avec sa fédération ?

La préparation de Romain Cannone pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 n’est pas idéale, loin de là. Le Français, avec ses collègues Yannick Borel et Alexandre Bardenet, a déclenché une crise lors de ces derniers mois, en demandant le départ de leur manager général Hugues Obry, dont ils ne supportaient le management. Si Hugues Obry a bien démissionné fin février, il a été remplacé par son adjoint, Gauthier Grumier, dont il est finalement devenu l’adjoint ! Une situation intenable, selon les trois escrimeurs. Ils ne s’entraînent plus en concertation avec la Fédération française d’escrime et s’entraînent seuls, dans leurs clubs respectifs. Reste à savoir si cela impactera leurs performances lors des JO de Paris 2024…